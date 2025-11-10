Нижегородца задержали за хранение наркотиков

В Нижнем Новгороде у одного из домов по переулку Кузбасский задержали местного жителя за хранение наркотиков, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области. Он хранил запрещенные вещества в пачке с деньгами.

Сообщается, что находку изъяли сотрудники полиции. Установлено, что вещество оказалось производным N-метилэфедрона.

Вину в содеянном задержанный полностью признал, возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит тюремное заключение сроком от 3 до 10 лет.

Ранее в Новосибирске женщину приговорили к 10 годам колонии за попытку передать наркотики своему сожителю через поцелуй. Наркотики, которые она пыталась передать, изъяли.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.