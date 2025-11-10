Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 17:02

Полиция проверила двоих подростков после опасной прогулки по ж/д путям

Нижегородская полиция проверила двоих подростков, прогулявшихся по ж/д путям

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Нижегородской области полиция нашла и проверила двоих несовершеннолетних нарушителей, которые гуляли по ж/д путям, пишет Pravda-nn.ru со ссылкой на МВД России. Правоохранители нашли в Сети соответствующее видео с подростками.

Как выяснилось, на записи были запечатлены мальчик, возраст которого не достиг наступления административной ответственности, и 16-летняя девушка. Они двигались по путям, несмотря на сигналы тепловоза.

В отношении родителей мальчика составили протокол за невыполнение обязанностей по его содержанию и воспитанию. Девушку, которая уже состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, привлекли к ответственности за нарушение правил безопасности на железной дороге и в метро.

Ранее пожилая жительница Подмосковья едва не попала под поезд, когда пыталась перейти пути на запрещающий сигнал светофора. Ее спасла девушка, которая была рядом в момент инцидента. Пенсионерка просто не обратила внимания на приближающийся состав.

регионы
дети
нарушения
полицейские
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путину рассказали об отечественной разработке «Вжух»
Гости наелись и счастливы! Новогодний картофельный салат с курицей
Депутат Боярский высказался о вероятном отключения Рунета от мировой сети
«Оговорка по Фрейду»: Журова о скандале японцев из-за Курильских островов
Названо количество погибших при взрыве в столице Индии
Загулявшую в Таиланде россиянку депортируют на родину
Прохор Шаляпин удивил подписчиков совместным выходом с мамой в свет
«Вывели на чистую воду»: в Госдуме высказались о скандале вокруг BBC
Врач предупредила об опасности бесконтрольного приема обезболивающего
Налоговые вычеты и льготы: как правильно оформить в 2025 году
Министры финансов ЕС отложили решение по активам России
Единый стандарт благоустройства дворов введут в одном регионе России
Появились кадры, как дрон ВС России сбил беспилотник ВСУ банкой тушенки
В Симферополе рабочие засыпали траншею с телом упавшего пенсионера
Застрявший в узкой пещере турист увидел ангелов с демонами и умер
Восемь человек погибли, 11 ранены при взрыве машины в Старом Дели
«Вербуют через наркокартели»: раскрыта тайна колумбийских наемников ВСУ
Ученые назвали вирус опаснее COVID-19
Тарасова раскрыла, зачем российских фигуристов внесли в базу «Миротворца»
Стало известно, на сколько в РФ участились смертельные ДТП с участием детей
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.