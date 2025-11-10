Полиция проверила двоих подростков после опасной прогулки по ж/д путям

В Нижегородской области полиция нашла и проверила двоих несовершеннолетних нарушителей, которые гуляли по ж/д путям, пишет Pravda-nn.ru со ссылкой на МВД России. Правоохранители нашли в Сети соответствующее видео с подростками.

Как выяснилось, на записи были запечатлены мальчик, возраст которого не достиг наступления административной ответственности, и 16-летняя девушка. Они двигались по путям, несмотря на сигналы тепловоза.

В отношении родителей мальчика составили протокол за невыполнение обязанностей по его содержанию и воспитанию. Девушку, которая уже состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, привлекли к ответственности за нарушение правил безопасности на железной дороге и в метро.

Ранее пожилая жительница Подмосковья едва не попала под поезд, когда пыталась перейти пути на запрещающий сигнал светофора. Ее спасла девушка, которая была рядом в момент инцидента. Пенсионерка просто не обратила внимания на приближающийся состав.