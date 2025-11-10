Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 16:53

В ЕК оценили возможность продажи активов ЛУКОЙЛа в странах Евросоюза

Еврокомиссия: продажа активов ЛУКОЙЛа в странах ЕС возможна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продажа активов компании ЛУКОЙЛ в странах ЕС возможна при соблюдении антироссийских санкций, заявила представитель Еврокомиссии Ариана Подеста. При этом, по ее словам, которые приводит РИА Новости, сама организация не находится под ограничениями.

Все сделки, связанные с продажей активов ЛУКОЙЛа, должны соблюдать соответствующие обязательства по санкциям, — сказала Подеста.

Ранее газета Politico сообщила, что власти Болгарии и Румынии начали искать юридические лазейки и пути для сохранения операционной деятельности нефтеперерабатывающих заводов, принадлежащих российским компаниям. При этом они могут передать НПЗ под контроль властей. Страны разрабатывают правовые механизмы для временного контроля над активами ЛУКОЙЛа, включая возможность полной национализации предприятий в Бургасе и Плоешти.

До этого стало известно, что сеть автозаправочных станций Teboil в Финляндии прекратит работу из-за введенных США санкций против ЛУКОЙЛа. Поставки топлива и проведение платежных операций уже полностью остановлены. В компании добавили, что на некоторых АЗС постепенно заканчивается топливо.

