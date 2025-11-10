«Остается невнятной»: постпред России о позиции США по ядерным испытаниям Постпред Ульянов назвал невнятной позицию США по ядерным испытаниям

Соединенные Штаты по-прежнему придерживаются невнятной позиции относительно возможного возобновления ядерных испытаний, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, которые приводит пресс-служба дипломатической миссии, Вашингтон так и не объяснил, что именно имеет в виду.

Отмечаем, что, несмотря на ряд резонансных заявлений, позиция США по этому фундаментальному вопросу остается невнятной, — сказал дипломат.

Ульянов также назвал утверждения о якобы проведении Россией ядерных испытаний «совершенно неприемлемыми и ничем не подкрепленными» обвинениями. Он назвал это эскалационной риторикой, которая совершенно недопустима.

Возобновление ядерных испытаний способно нанести существенный ущерб режиму нераспространения ядерного оружия и международной безопасности, — предупредил Ульянов.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и Китай не проводят испытаний ядерного оружия. Он уточнил, что президент Владимир Путин не отдавал распоряжений о начале подготовки к подобным тестам, поскольку сперва требуется определить их практическую необходимость.