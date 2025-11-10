Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 16:57

Ресторатор назвал главный минус идеи запретить посещать кафе с питомцами

Ресторатор Бухаров: запрет на посещение кафе с питомцами снизит число гостей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Количество посетителей кафе и ресторанов может сократиться в случае введения запрета на посещение заведений с домашними питомцами, заявил NEWS.ru президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. По его словам, подобные ограничения не имеют логического обоснования, поскольку во всем мире к этому вопросу подходят лояльно.

Я считаю, что в стране есть большое количество проблем, которые необходимо решать, прежде чем заниматься вопросом запрета на посещение ресторанов с питомцами. Что из этого вытекает? Почему нельзя с животными? У меня большой вопрос. Весь мир относится к этому очень лояльно, и даже есть специализированные заведения, где разрешено находиться с животными. Мы в этом случае потеряем. Есть определенное количество людей, которые приходят с животными. У нас животные не запрещены, — высказался Бухаров.

Он отметил, что решение о допуске животных должно оставаться прерогативой владельцев заведений. По его словам, этот вопрос уже регулируется существующими законодательными нормами, которые позволяют предпринимателям самостоятельно определять правила посещения.

Запрещать посещение заведения с животными или разрешать — это прерогатива самих владельцев. Это входит в законодательную базу возможностей принятия решений. Должна быть размещена информация, например запрещающий знак, перечеркнутый с кошечками, или указание, что разрешено с маленькими собачками, например до 30–40 сантиметров, — резюмировал Бухаров.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина направила обращение в Минздрав России с просьбой исключить возможность нахождения животных в местах общественного питания. Она напомнила, что, согласно действующей редакции СанПиН, в помещениях предприятий общественного питания не должно быть насекомых, грызунов и животных.

Россия
животные
кафе
рестораны
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Как-то живу»: Лукашенко назвал предмет, без которого он обходится
Правила поступления в российские вузы в 2026 году изменятся
Путину рассказали об отечественной разработке «Вжух»
Гости наелись и счастливы! Новогодний картофельный салат с курицей
Депутат Боярский высказался о вероятном отключении Рунета от мировой сети
«Оговорка по Фрейду»: Журова о скандале японцев из-за Курильских островов
Названо количество погибших при взрыве в столице Индии
Загулявшую в Таиланде россиянку депортируют на родину
Прохор Шаляпин удивил подписчиков совместным выходом с мамой в свет
«Вывели на чистую воду»: в Госдуме высказались о скандале вокруг BBC
Врач предупредила об опасности бесконтрольного приема обезболивающего
Налоговые вычеты и льготы: как правильно оформить в 2025 году
Министры финансов ЕС отложили решение по активам России
Единый стандарт благоустройства дворов введут в одном регионе России
Появились кадры, как дрон ВС России сбил беспилотник ВСУ банкой тушенки
В Симферополе рабочие засыпали траншею с телом упавшего пенсионера
Застрявший в узкой пещере турист увидел ангелов с демонами и умер
Восемь человек погибли, 11 ранены при взрыве машины в Старом Дели
«Вербуют через наркокартели»: раскрыта тайна колумбийских наемников ВСУ
Ученые назвали вирус опаснее COVID-19
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.