Ресторатор назвал главный минус идеи запретить посещать кафе с питомцами

Количество посетителей кафе и ресторанов может сократиться в случае введения запрета на посещение заведений с домашними питомцами, заявил NEWS.ru президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. По его словам, подобные ограничения не имеют логического обоснования, поскольку во всем мире к этому вопросу подходят лояльно.

Я считаю, что в стране есть большое количество проблем, которые необходимо решать, прежде чем заниматься вопросом запрета на посещение ресторанов с питомцами. Что из этого вытекает? Почему нельзя с животными? У меня большой вопрос. Весь мир относится к этому очень лояльно, и даже есть специализированные заведения, где разрешено находиться с животными. Мы в этом случае потеряем. Есть определенное количество людей, которые приходят с животными. У нас животные не запрещены, — высказался Бухаров.

Он отметил, что решение о допуске животных должно оставаться прерогативой владельцев заведений. По его словам, этот вопрос уже регулируется существующими законодательными нормами, которые позволяют предпринимателям самостоятельно определять правила посещения.

Запрещать посещение заведения с животными или разрешать — это прерогатива самих владельцев. Это входит в законодательную базу возможностей принятия решений. Должна быть размещена информация, например запрещающий знак, перечеркнутый с кошечками, или указание, что разрешено с маленькими собачками, например до 30–40 сантиметров, — резюмировал Бухаров.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина направила обращение в Минздрав России с просьбой исключить возможность нахождения животных в местах общественного питания. Она напомнила, что, согласно действующей редакции СанПиН, в помещениях предприятий общественного питания не должно быть насекомых, грызунов и животных.