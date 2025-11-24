Экономист сообщил, на сколько выросла стоимость пенсионного балла за 10 лет

Стоимость пенсионного балла и фиксированная выплата к страховой пенсии в России выросли почти в 2,3 раза за последние 10 лет, сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ кандидат экономических наук Игорь Балынин в беседе с «Газетой.Ru». По его словам, с 2026 года стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) повысится до 156,76 рубля, а фиксированная выплата — до 9584,69 рубля.

В 2025 году стоимость одного ИПК составляет 145,69 рубля, фиксированная выплата — 8907,70 рубля. С момента введения формулы эти значения выросли почти в 2,3 раза (с 64,10 рубля и 3935 рублей соответственно), что отражает приоритетность пенсионного обеспечения, — отметил Балынин.

Эксперт рассказал, что индексация страховых пенсий в следующем году запланирована на январь и составит 7,6%, что превышает прогнозную инфляцию. Количество баллов напрямую зависит от размера официальной зарплаты, за которую работодатель уплачивает страховые взносы, объяснил Балынин.

Ранее доктор юридических наук Вадим Виноградов напомнил, что в 2026 году в России пройдет плановая индексация социальных выплат, включая пенсии, пособия и материнский капитал. По его словам, повышение будет соответствовать уровню инфляции за 2025 год, который прогнозируется на уровне 6,8%.