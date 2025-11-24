День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 14:45

Салат «Уральские самоцветы» — драгоценность на новогодний стол: точно займет почетное место наряду с оливье и шубой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Салат «Уральские самоцветы» — драгоценность на новогодний стол: точно займет почетное место наряду с оливье и шубой. Этот салат стал главным украшением моего праздничного стола — яркий, слоеный и невероятно вкусный! Гости сначала любовались, а потом просили рецепт этой красоты. Готовится просто, а смотрится просто роскошно!

Берем: копченую курицу — 100 г, маринованный огурец — 1 шт., вареную морковь — 1 шт., яйца — 2 шт., картофель — 3 шт., свежую зелень и майонез для пропитки. Для украшения: виноград, маслины без косточек и рубиновую клюкву.

Все ингредиенты нарезаю аккуратной соломкой — так салат получается особенно нежным. В центр плоского блюда ставлю стакан и выкладываю слоями вокруг него, смазывая каждый майонезом: сначала картофель, затем морковь, хрустящий огурец, ароматная курица, яйца и свежая зелень.

Аккуратно вынимаю стакан — получается высокая шапка с ровным отверстием посередине. Украшаю салат виноградом, маслинами и клюквой, создавая яркие акценты, похожие на драгоценные камни. Секрет: дайте салату настояться 1-2 часа в холодильнике — тогда слои пропитаются, и вкус станет еще гармоничнее. Это блюдо неизменно вызывает восторг и у детей, и у взрослых!

Ранее мы готовили оливье с креветками — шикарный хит на Новый год. Свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе.

Проверено редакцией
Читайте также
Идеальный люля-кебаб без компромиссов: секреты фарша, которые не позволят ему слететь с шампура и сохранят сочность
Общество
Идеальный люля-кебаб без компромиссов: секреты фарша, которые не позволят ему слететь с шампура и сохранят сочность
Этот многолетник будет цвести все лето, несмотря на проливные дожди, ветер и перепады температур
Общество
Этот многолетник будет цвести все лето, несмотря на проливные дожди, ветер и перепады температур
Эта коврижка пахнет детством — шоколадно-медовая сладость, которая не оставит равнодушным: готовлю с орехами
Общество
Эта коврижка пахнет детством — шоколадно-медовая сладость, которая не оставит равнодушным: готовлю с орехами
Салат «Мамба» с креветками и ананасом — на него подсели даже оливьешники: красивый рецепт на Новый год
Общество
Салат «Мамба» с креветками и ананасом — на него подсели даже оливьешники: красивый рецепт на Новый год
В праздники не толстею! Готовлю легкий салат «О-ля-ля» с курицей и яблоками
Семья и жизнь
В праздники не толстею! Готовлю легкий салат «О-ля-ля» с курицей и яблоками
салаты
закуски
Новый год
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Воробьев рассказал о пользе перинатальных центров в Подмосковье
Это действительно пришельцы? Загадочный объект 3I/ATLAS сближается с Землей
Экономист оценил, как изменятся цены на продукты с 1 декабря
Раскрыты планы ЕС после согласования мирного соглашения США по Украине
Названы зарубежные направления, которые россияне выбирают на Новый год
Четвертый беспилотник ВСУ попытался атаковать Москву
«Жест, идущий от сердца»: психолог рассказала, что подарить на День матери
Мэр Сызрани раскрыл масштабы атаки БПЛА на промышленный объект
Российская чемпионка мира по фигурному катанию завершила карьеру
Ушел из жизни сыгравший в «Зите и Гите» индийский киноактер
Экс-руководитель РКК «Энергия» осужден за мошенничество на 839 млн рублей
Юрист объяснил, как вступить в наследство без долгов покойного
В Париже заявили, что Европа поплатилась за общение с Россией «сквозь зубы»
Этническая ОПГ похищала выплаты бойцов СВО: что известно, как действовала
Стилист рассказала, как выбрать зимний пуховик
Бородин призвал разобраться с заработками братьев Меладзе в России
Двух россиян арестовали за стрельбу по автомобилю
Сына экс-президента Киргизии поймали с горой наличных
Бывший муж Началовой болен. Что говорят близкие Алдонина, с кем его дети
Племянник крупного криминального авторитета попал в тюрьму за поножовщину
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку
Общество

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.