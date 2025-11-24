Салат «Уральские самоцветы» — драгоценность на новогодний стол: точно займет почетное место наряду с оливье и шубой. Этот салат стал главным украшением моего праздничного стола — яркий, слоеный и невероятно вкусный! Гости сначала любовались, а потом просили рецепт этой красоты. Готовится просто, а смотрится просто роскошно!

Берем: копченую курицу — 100 г, маринованный огурец — 1 шт., вареную морковь — 1 шт., яйца — 2 шт., картофель — 3 шт., свежую зелень и майонез для пропитки. Для украшения: виноград, маслины без косточек и рубиновую клюкву.

Все ингредиенты нарезаю аккуратной соломкой — так салат получается особенно нежным. В центр плоского блюда ставлю стакан и выкладываю слоями вокруг него, смазывая каждый майонезом: сначала картофель, затем морковь, хрустящий огурец, ароматная курица, яйца и свежая зелень.

Аккуратно вынимаю стакан — получается высокая шапка с ровным отверстием посередине. Украшаю салат виноградом, маслинами и клюквой, создавая яркие акценты, похожие на драгоценные камни. Секрет: дайте салату настояться 1-2 часа в холодильнике — тогда слои пропитаются, и вкус станет еще гармоничнее. Это блюдо неизменно вызывает восторг и у детей, и у взрослых!

Ранее мы готовили оливье с креветками — шикарный хит на Новый год. Свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе.