Астрологи предупреждают: эти три блюда на столе разгневают Огненную Лошадь в 2026 году

Астрологи советуют внимательно отнестись к новогоднему меню 2026 года, символом которого станет Огненная Лошадь, чтобы не нарушить энергетику и не отпугнуть удачу.

Главный запрет касается блюд из птицы (курица, утка), так как Лошадь может воспринять это как призыв к бегству, и удача «улетит» из дома. Также не рекомендуется подавать рыбу без чешуи (угорь, сом), которая символизирует нечто «скользкое» и ненадежное, что может сделать финансовые дела неустойчивыми. Стоит избегать излишне острых блюд, так как стихия Огня и без того очень сильна, и ее чрезмерное «разжигание» может привести к конфликтам. Астрологи предупреждают, именно эти три блюда на столе могут разгневать Огненную Лошадь в 2026 году.

Вместо этого на столе должны преобладать блюда, символизирующие стабильность, силу и энергию: выпечка из муки грубого помола, тушеные овощи, говядина. Следуя этим советам, вы задобрите покровительницу года и привлечете в дом благополучие.

