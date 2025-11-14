Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 16:45

Салат «Русская красавица» готовлю на все праздники: неизбитое сочетание разлетается быстрее надоевшего оливье и крабового

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Салат «Русская красавица» готовлю на все праздники: неизбитое сочетание разлетается быстрее надоевшего оливье и крабового. Хотите приготовить салат, который станет главным украшением праздничного стола? Это блюдо поразит ваших гостей идеальным балансом вкусов и элегантным видом! Нежная куриная грудка, ароматная ветчина и хрустящие огурчики создают восхитительную гармонию, а сметанная заправка придает салату особую легкость.

Для приготовления возьмите половину отварной куриной грудки и нарежьте ее аккуратными кубиками. 150 граммов ветчины нарежьте тонкой соломкой, а 4 маринованных огурца и 2 помидора — небольшими кубиками. 2 вареных яйца натрите на крупной терке, а 50 граммов сыра — на мелкой. Свежую зелень (укроп, петрушку) мелко порубите. Теперь можно смешать все ингредиенты в миске и заправить 4 столовыми ложками сметаны, посолив по вкусу. Для более эффектной подачи выкладывайте салат слоями: курица, огурцы, ветчина, яйца, помидоры, сыр и зелень, промазывая каждый слой сметаной. Дайте салату 15–20 минут пропитаться в холодильнике — и ваше кулинарное произведение готово покорять сердца!

Ранее мы готовили салат «Красное & белое» из 4 ингредиентов. Идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком.

Проверено редакцией
Читайте также
Подсели всей семьей на минтай по этому рецепту: сочная рыбка по-французски
Общество
Подсели всей семьей на минтай по этому рецепту: сочная рыбка по-французски
Чистый ковер без хлопот: как легко убрать пятна и освежить ворс подручными средствами
Общество
Чистый ковер без хлопот: как легко убрать пятна и освежить ворс подручными средствами
Согревающий лохикейтто — идеальный ужин для осеннего вечера: вот секрет нежности финского супа
Общество
Согревающий лохикейтто — идеальный ужин для осеннего вечера: вот секрет нежности финского супа
Салат «Новогодний сугроб»: сытное чудо для праздничного стола! Когда хочется приготовить что-то этакое — и легкое, и питательное
Общество
Салат «Новогодний сугроб»: сытное чудо для праздничного стола! Когда хочется приготовить что-то этакое — и легкое, и питательное
Вместо Мимозы и шубы готовлю «Соренто». Рецепт простого салата на все случаи жизни — станет звездой новогоднего стола
Общество
Вместо Мимозы и шубы готовлю «Соренто». Рецепт простого салата на все случаи жизни — станет звездой новогоднего стола
салаты
курица
ветчина
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведь устроил двухдневную «слежку» за рабочими
Нарколог дал советы, как избавиться от никотиновой зависимости
Жорин раскрыл важный нюанс в споре Аршавина и Барановской за алименты
Куда сходить в Москве 15-16 ноября: подарки, Средневековье и Безруков
Мерц пообещал подготовить новые санкции против России в ближайшие недели
В Самарской области иноагента приговорили к колонии
В России запретили деятельность Фонда равных прав
Детки счастливы, а значит мама спокойна: домашнее желе без всяких примесей
В Сочи Бабе Яге предлагают зарплату на уровне айтишника
Экс-глава Кировской области остался недоволен компенсацией за преследование
«Попрощайтесь с городом»: в Раде ожидают скорой потери населенного пункта
Кокосовый крем-чиз: десерты будут вкуснее, чем рафаэлло!
Журналистку-лесбиянку признали иноагентом
Как рассчитать расход бензина на 100 км? Учимся экономить на каждой поездке
«Приведет к краху»: в Китае начали отсчет до отстранения Зеленского
Фитнес-эксперт объяснил, какие нагрузки полезны пожилым людям
В Китае запустили массовую поставку гуманоидных роботов для заводов
«Двое из ларца»: Захарова напомнила Кличко о годных к службе в армии детях
В Челябинске следователя полиции арестовали по делу о вымогательстве
«Могут остаться без квартиры»: риелтор об идее покупки жилья частями
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.