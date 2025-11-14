Салат «Русская красавица» готовлю на все праздники: неизбитое сочетание разлетается быстрее надоевшего оливье и крабового. Хотите приготовить салат, который станет главным украшением праздничного стола? Это блюдо поразит ваших гостей идеальным балансом вкусов и элегантным видом! Нежная куриная грудка, ароматная ветчина и хрустящие огурчики создают восхитительную гармонию, а сметанная заправка придает салату особую легкость.

Для приготовления возьмите половину отварной куриной грудки и нарежьте ее аккуратными кубиками. 150 граммов ветчины нарежьте тонкой соломкой, а 4 маринованных огурца и 2 помидора — небольшими кубиками. 2 вареных яйца натрите на крупной терке, а 50 граммов сыра — на мелкой. Свежую зелень (укроп, петрушку) мелко порубите. Теперь можно смешать все ингредиенты в миске и заправить 4 столовыми ложками сметаны, посолив по вкусу. Для более эффектной подачи выкладывайте салат слоями: курица, огурцы, ветчина, яйца, помидоры, сыр и зелень, промазывая каждый слой сметаной. Дайте салату 15–20 минут пропитаться в холодильнике — и ваше кулинарное произведение готово покорять сердца!

