14 ноября 2025 в 15:18

В Киеве пожаловались на рост повседневного использования русского языка

Hromadske: жители Киева возвращаются к русскоязычному общению

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Киеве заметно выросло использование русского языка в повседневном общении, отношение горожан к нему стало более спокойным, сообщил изданию Hromadske заместитель руководителя секретариата уполномоченного по защите государственного языка Украины Сергей Сиротенко. По его словам, ситуация в столице отличается от общенациональных тенденций.

Вызывает озабоченность ситуация в Киеве: на фоне хоть и незначительных, но улучшений в целом по Украине, показатели в столице ухудшились. Украинизация в Киеве оказалась ситуативной и непродолжительной, люди вернулись к русскоязычной привычке — Киев всегда был русскоязычным городом, — сказал Сиротенко.

Если в 2022–2023 годах подобное использование языка воспринималось резко, то теперь к нему относятся куда спокойнее. Сиротенко уточнил, что уровень общественного принятия русского языка все же остается ниже, чем до начала кризиса.

Ранее депутат Владимир Вятрович заявил, что депутаты Верховной рады используют русский язык в кулуарах, переходя на украинский исключительно при выступлениях с трибуны. Парламентарий подчеркнул, что такая ситуация характерна не только для законотворцев, но и для всего политического истеблишмента страны.

