Санкт-Петербург начали украшать к Новому году, сообщает «МК в Питере» со ссылкой на читателей. Первые украшения появились у станции метро «Петроградская».

Сообщается, что официально украшать город к празднику начали еще 13 ноября. Работы стартовали на Московском и Литейном проспектах, набережной Фонтанки и в центральных скверах.

Главной новогодней локацией станет Дворцовая площадь. На территории к 20 декабря планируют установить 20-метровую елку. Концепцию праздничных мероприятий утвердят только в начале следующего месяца.

Ранее сообщалось, что главную новогоднюю елку России выбрали в подмосковной Рузе. В течение лета комиссия отсмотрела 24 подходящих под параметры дерева — высота будущей елки составила 26 м, а обхват ствола — 64 см.