Названы самые популярные люксовые авто в России

Продажи автомобилей сегмента Luxury в России в июле 2025 года подскочили на 59% по сравнению с июлем 2024 года, сообщает «Автостат». Лидером седьмой месяц подряд остается Rolls-Royce Cullinan.

Всего за июль в России продали 73 новых авто премиум-сегмента. На Rolls-Royce Cullinan пришлось 19 продаж. Bentley Bentayga и Lamborghini Urus заняли второе и третье место с результатами 11 и 9 единиц соответственно.

Ранее исследование «Газпромбанк автолизинга» показало, что китайские автомобильные бренды в июле 2025 года заняли 55% российского рынка, реализовав 65 тысяч легковых машин. Наибольший рост продаж показали марки GAC и Chery, увеличившие показатели на 78% и 52% соответственно. В пятерку лидеров также вошли Geely (8,4 тысячи, +36%), Changan (7,9 тысячи, +26%) и Belgee (6,5 тысячи, +60%).

До этого «Автостат» сообщил, что средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России по итогам первого полугодия составила 3,14 млн рублей, подержанного — 1,14 млн рублей. Эксперты зафиксировали снижение цен после многолетнего роста, который продолжался с 2020 по 2024 год. По сравнению с первым полугодием 2024 года, цена новых легковушек уменьшилась на 2%, подержанных — на 3%.