Китайские авто захватили больше половины российского рынка

Китайские автомобильные бренды в июле 2025 года заняли 55% российского рынка, реализовав 65 тысяч легковых машин, сообщается в исследовании «Газпромбанк автолизинг». Наибольший рост продаж показали марки GAC и Chery, увеличившие показатели на 78% и 52% соответственно, передает ТАСС.

Все вместе марки из КНР реализовали 65 тысяч легковых машин и заняли 55% рынка. При этом бренды из первой десятки наращивали продажи двузначными темпами, — говорится в отчете.

Согласно данным аналитиков, китайские производители продолжают укреплять свои позиции в России. Особенно выделились два бренда: GAC продал 2,8 тысячи автомобилей (+78%), а Chery — 13,5 тысячи (+52%). В пятерку лидеров также вошли Geely (8,4 тысячи, +36%), Changan (7,9 тысячи, +26%) и Belgee (6,5 тысячи, +60%).

Эксперты прогнозируют дальнейший рост рынка в августе — до 110–115 тысяч проданных машин, из которых 60–62 тысячи могут прийтись на китайские марки. По словам директора департамента продаж «Газпромбанк автолизинга» Николая Фомина, в сентябре при благоприятных условиях рынок может достичь 130 тысяч сделок, на что могут повлиять квартальные бонусы дилеров и осенние новинки.

Ранее «Автостат» сообщил, что средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России по итогам первого полугодия составила 3,14 млн рублей, подержанного — 1,14 млн рублей. Эксперты зафиксировали снижение цен после многолетнего роста, который продолжался с 2020 по 2024 год. По сравнению с первым полугодием 2024 года, цена новых легковушек уменьшилась на 2%, подержанных — на 3%.