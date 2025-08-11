Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 11:28

Китайские авто захватили больше половины российского рынка

«Газпромбанк автолизинг»: китайские авто заняли 55% российского рынка в июле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Китайские автомобильные бренды в июле 2025 года заняли 55% российского рынка, реализовав 65 тысяч легковых машин, сообщается в исследовании «Газпромбанк автолизинг». Наибольший рост продаж показали марки GAC и Chery, увеличившие показатели на 78% и 52% соответственно, передает ТАСС.

Все вместе марки из КНР реализовали 65 тысяч легковых машин и заняли 55% рынка. При этом бренды из первой десятки наращивали продажи двузначными темпами, — говорится в отчете.

Согласно данным аналитиков, китайские производители продолжают укреплять свои позиции в России. Особенно выделились два бренда: GAC продал 2,8 тысячи автомобилей (+78%), а Chery — 13,5 тысячи (+52%). В пятерку лидеров также вошли Geely (8,4 тысячи, +36%), Changan (7,9 тысячи, +26%) и Belgee (6,5 тысячи, +60%).

Эксперты прогнозируют дальнейший рост рынка в августе — до 110–115 тысяч проданных машин, из которых 60–62 тысячи могут прийтись на китайские марки. По словам директора департамента продаж «Газпромбанк автолизинга» Николая Фомина, в сентябре при благоприятных условиях рынок может достичь 130 тысяч сделок, на что могут повлиять квартальные бонусы дилеров и осенние новинки.

Ранее «Автостат» сообщил, что средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России по итогам первого полугодия составила 3,14 млн рублей, подержанного — 1,14 млн рублей. Эксперты зафиксировали снижение цен после многолетнего роста, который продолжался с 2020 по 2024 год. По сравнению с первым полугодием 2024 года, цена новых легковушек уменьшилась на 2%, подержанных — на 3%.

Россия
Китай
автомобили
бренды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские войска взяли под контроль Луначарское в ДНР
Российские военные поразили места сборки и хранения БПЛА ВСУ
«Все хорошо с головой»: Булыкин раскрыл секрет успеха Батракова в РПЛ
Один миллиардер может заставить Чехию откреститься от Украины
В МИД рассказали о реакции Рубио на выход России из моратория по РСМД
В США раскрыли возможное место встречи Путина и Трампа
На Украине начали молиться перед встречей Путина и Трампа
Автоэксперт дал советы, как уберечь машину от появления ржавчины
Филолог заступился за молодежный сленг в словаре
Популярный американский актер-ребенок умер в возрасте 61 года
Тысячи вьетнамских фермеров выселят из-за гольф-клуба Трампа
Гладков посоветовал чиновнику сменить работу за отказ ехать в приграничье
На Западе раскрыли положение Зеленского перед встречей Путина и Трампа
Электроподарок родителей стал фатальным для 10-летнего мальчика
В Госдуме нашли способ остановить вербовку российских пенсионеров Украиной
Торское, Харьков, Яблоновка: хорошие и плохие новости фронта СВО 11 августа
Тысячи туристов застряли в Турции из-за проблем перевозчика
Кошка родила котят в необычном месте столицы
В МИД пообещали защитить Калининградскую область любыми средствами
В Киеве предложили карать нарушителей прав гомосексуалистов
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.