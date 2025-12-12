Забудьте о сложных рецептах, этот «Наполеон» готовится в два счета: то, что нужно в Новый год

Забудьте о сложных рецептах, этот «Наполеон» готовится в два счета: то, что нужно в Новый год

Забудьте о сложных рецептах, этот «Наполеон» с вареной сгущенкой готовится в два счета! То, что нужно в Новый год. Вкус торта — идеальные хрустящие, тающие во рту коржи в сочетании с нежным карамельным кремом.

Вам понадобится: 2 упаковки слоеного теста (по 450–500 г), 1 банка вареной сгущенки, 200 г сливочного масла комнатной температуры. Разогрейте духовку до 200 °C. Раскатайте каждый пласт теста в тонкий прямоугольник. Выпекайте коржи по одному на противне, застеленном пергаментом, 7–10 минут до золотистого цвета. Готовые коржи сразу разрежьте на 2–3 части (прямо на противне) — они будут хрупкими и рассыпчатыми. Остудите. Для крема взбейте размягченное масло миксером 5–7 минут до белизны и пышности, затем, продолжая взбивать, постепенно добавляйте вареную сгущенку до получения однородной кремообразной массы. Собирайте торт, промазывая каждый корж кремом и прижимая. Обрезки и крошку от коржей сохраните. Готовый торт сверху и по бокам обильно смажьте кремом и обсыпьте крошкой. Дайте торту пропитаться в холодильнике минимум 4–6 часов, а лучше — ночь.

Ранее стало известно, как приготовить сметанный торт на Новый год: не нужно тратиться на дорогие десерты, тут все просто и без затрат.