Забудьте о скучных салатах: средиземноморский микс с птитимом и креветками станет хитом вашего стола

Этот салат — настоящая симфония средиземноморских вкусов в вашей тарелке. Солнечный птитим, нежные креветки, пикантная фета и свежие овощи в лимонно-оливковой заправке перенесут вас прямиком к побережью Италии или Греции.

Сначала я отвариваю 100 г птитима в подсоленной воде до состояния альденте, примерно 8–10 минут, затем откидываю на дуршлаг и даю ему полностью остыть. Параллельно обжариваю 200 г очищенных креветок на разогретой сковороде с 1 ст. л. оливкового масла до появления румяной корочки, слегка солю и перчу.

В большой миске соединяю остывший птитим и креветки, добавляю разрезанные пополам 10 помидоров черри, один огурец, нарезанный кубиками, половинку красной луковицы тонкими полукольцами и 10 оливок без косточек. Сверху аккуратно разламываю руками 100 г сыра фета. Отдельно встряхиваю в банке до однородности заправку из 2 ст. л. оливкового масла, сока половины лимона, соли и перца, заправляю салат прямо перед подачей и даю ему настояться 5–7 минут.

