Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 09:03

Забудьте о скучных салатах: средиземноморский микс с птитимом и креветками станет хитом вашего стола

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот салат — настоящая симфония средиземноморских вкусов в вашей тарелке. Солнечный птитим, нежные креветки, пикантная фета и свежие овощи в лимонно-оливковой заправке перенесут вас прямиком к побережью Италии или Греции.

Сначала я отвариваю 100 г птитима в подсоленной воде до состояния альденте, примерно 8–10 минут, затем откидываю на дуршлаг и даю ему полностью остыть. Параллельно обжариваю 200 г очищенных креветок на разогретой сковороде с 1 ст. л. оливкового масла до появления румяной корочки, слегка солю и перчу.

В большой миске соединяю остывший птитим и креветки, добавляю разрезанные пополам 10 помидоров черри, один огурец, нарезанный кубиками, половинку красной луковицы тонкими полукольцами и 10 оливок без косточек. Сверху аккуратно разламываю руками 100 г сыра фета. Отдельно встряхиваю в банке до однородности заправку из 2 ст. л. оливкового масла, сока половины лимона, соли и перца, заправляю салат прямо перед подачей и даю ему настояться 5–7 минут.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Проверено редакцией
Читайте также
Беру целый апельсин с кожурой и делаю печенье — мой секрет самой сочной и ароматной начинки
Общество
Беру целый апельсин с кожурой и делаю печенье — мой секрет самой сочной и ароматной начинки
Готовлю запеканку не из творога, а из йогурта — мой рецепт шоколадно-вишневого десерта
Общество
Готовлю запеканку не из творога, а из йогурта — мой рецепт шоколадно-вишневого десерта
Тот самый салат оливье с секретным ингредиентом: запомните нашу тайну
Семья и жизнь
Тот самый салат оливье с секретным ингредиентом: запомните нашу тайну
Закуска «Мешочки от Деда Мороза» — волшебство на столе всего за 20 минут!
Семья и жизнь
Закуска «Мешочки от Деда Мороза» — волшебство на столе всего за 20 минут!
Меняю оливье на салат с манго и креветками — получаю восторг гостей
Семья и жизнь
Меняю оливье на салат с манго и креветками — получаю восторг гостей
еда
рецепты
креветки
салаты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сбой зафиксирован в работе крупного российского оператора связи
Директор Дома русского зарубежья рассказал об интересном экспонате
Киев уличили в размещении наемников и РСЗО на опасном объекте
В Минобороны раскрыли наихудший сценарий после аварии на ЗАЭС
В МО РФ заявили о предотвращении диверсий против властей новых регионов
USAID обвинили в причастности к исследованиям в украинских биолабораториях
Генерал раскрыл, какие российские ракеты обнулят «Золотой купол» США
Найден схрон ВСУ с боевым отравляющим веществом
Трамп появился в игре Minecraft
«Закончите Третьей мировой войной»: Трамп поделился пугающим прогнозом
Блиновская попала в «элитный» отряд колонии
Детектив по пути на работу спас задыхающегося младенца
В Финляндии дали Мерцу совет из-за его «военных игр» с Россией
Эксперт по этикету рассказал, можно ли обсуждать работу на корпоративе
В Румынии зафиксировали редкое опасное заболевание
Психолог рассказала, почему мужчины часто отказываются от подарков
Сельдь в пальто: знаменитая шуба для тех, кто ненавидит свеклу
Пашинян прокатился на велосипеде по утренней Москве
Индексация пенсий и семейные выплаты: что изменится для россиян в 2026 году
Идея для новогоднего стола: бутерброды с красной рыбой и ананасами
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.