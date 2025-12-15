Новый год-2026
15 декабря 2025

Россиянка пожаловалась Путину на детскую площадку прямо у дороги

В Ростовской области проверят детскую площадку после жалобы Путину

Жительница Ростовской области Мария Гегальцева записала обращение для программы «Итоги года с Владимиром Путиным», в котором пожаловалась на опасную детскую площадку в одном из хуторов, сообщили ТАСС в Народном фронте. По словам женщины, комплекс не имеет ограждения со стороны проезжей части. Представители движения взяли ситуацию на контроль, а также направили запросы в местные органы власти.

Народный фронт занялся контролем и в отношении детской площадки. Общественники направили соответствующие запросы в органы власти, чтобы детская площадка была приведена в безопасное состояние и ограждена от проезжей части, — говорится в сообщении.

Отмечается, что жители хутора неоднократно жаловались в местную администрацию, однако меры до сих пор не были приняты. Всего там проживают около 50 детей.

Ранее в Ржеве Тверской области 82-летняя пенсионерка-инвалид пожаловалась на жизнь в разрушающемся доме — женщина вынуждена жить там вместе с онкобольной дочерью. Россиянки борются за улучшение условий с 2017 года, однако местные власти до сих не предоставили им нормальное жилье.

