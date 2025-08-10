В ОП предупредили мигрантов о новых пошлинах Член ОП Машаров сообщил о введении новых пошлин для мигрантов с 1 сентября

С начала осени нынешнего года изменятся размеры государственных сборов для иностранных граждан по ключевым миграционным процедурам, заявил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров в комментарии РИА Новости. Речь идет о платежах за регистрацию, постановку на миграционный учет и оформление разрешительных документов для работы.

С 1 сентября будут действовать новые госпошлины за совершение действий, связанных с пребыванием иностранных граждан в РФ, а именно: за постановку иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания, за исключением участников эксперимента по внедрению дополнительных механизмов учета иностранных граждан. <...> За продление срока временного пребывания иностранного гражданина в РФ, за исключением случаев, когда такой срок определяется сроком действия визы, — сообщил член ОП.

Ранее для мигрантов, планирующих оформить российское гражданство, были разработаны пробные экзаменационные материалы. Как сообщает Рособрнадзор, демоверсии испытаний по русскому языку и истории страны, доступные на сайте ведомства, включают шесть основных разделов.