25 октября 2025 в 11:52

Экс-солистка «Фабрики» столкнулась с необычной послеродовой депрессией

Саша Савельева испытала депрессию после родов

Саша Савельева Саша Савельева Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Бывшая солистка «Фабрики» Саша Савельева столкнулась с послеродовой депрессией. В подкасте «Ниче святого» с Марком Андерсоном певица призналась, что после рождения ребенка столкнулась с эмоциональным опустошением и потерей энергии, несмотря на внешнее благополучие.

У меня была послеродовая депрессия, но мне повезло: я не лежала пластом, а, наоборот, очень многого хотела, но совершенно не было сил. Из-за этого я сильно страдала, — рассказала она.

Артистка отметила, что ее прежняя уверенность в том, что она сможет «успевать все», быстро испарилась. Когда стало очевидно, что справиться самостоятельно не получается, она решила обратиться к специалисту.

До этого другая солистка «Фабрики», Сати Казанова, поделилась редкими кадрами с 11-месячной дочерью во время отдыха на море. Певица, ставшая мамой в 42 года, опубликовала фото, на которых позирует с подросшей девочкой на пляже. Подписчики звезды пришли в восторг от фотографий и усыпали публикацию восторженными комментариями и пожеланиями.

