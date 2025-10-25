Экс-солистка «Фабрики» столкнулась с необычной послеродовой депрессией

Бывшая солистка «Фабрики» Саша Савельева столкнулась с послеродовой депрессией. В подкасте «Ниче святого» с Марком Андерсоном певица призналась, что после рождения ребенка столкнулась с эмоциональным опустошением и потерей энергии, несмотря на внешнее благополучие.

У меня была послеродовая депрессия, но мне повезло: я не лежала пластом, а, наоборот, очень многого хотела, но совершенно не было сил. Из-за этого я сильно страдала, — рассказала она.

Артистка отметила, что ее прежняя уверенность в том, что она сможет «успевать все», быстро испарилась. Когда стало очевидно, что справиться самостоятельно не получается, она решила обратиться к специалисту.

