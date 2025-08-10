Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 августа 2025 в 10:46

СК России раскрыл, кто стоял за обстрелами Шебекино

СК России установил личность приказавшего обстреливать Шебекино командира ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет России установил личность командира Вооруженных сил Украины, который отдавал приказы обстреливать Шебекинский район Белгородской области, сообщает пресс-служба ведомства. Им оказался командир батальона 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ подполковник Виталий Нащубский.

По данным следствия, с 17 февраля по 4 марта 2023 года Нащубский неоднократно отдавал незаконные приказы своим подчиненным на осуществление минометных обстрелов, подрывов жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры и автотранспорта в Шебекинском районе Белгородской области, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что из-за обстрелов пострадали мирные жители, а также были разрушены социальные объекты. Уголовное дело возбудили по статье о теракте, сопряженном с посягательством на особо опасные объекты и повлекшем смерть человека. Расследование и установление всех обстоятельств случившегося продолжается.

Ранее сообщалось, что четырем гражданам Украины, которые являются командирами батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), запретили въезд в Россию. Уточняется, что речь идет об Андрее Билецком, Денисе Прокопенко, Константине Немичеве и Сергее Величко.

Ранее стало известно, что МВД России обновило перечень наиболее разыскиваемых преступников, включив в него 11 человек. За сведения о местонахождении каждого из них ведомство обещает награду в 1 млн рублей. В список вошли в том числе командиры украинского батальона «Азов» — 29-летний Константин Немичев и 31-летний Сергей Величко.

