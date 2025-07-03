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03 июля 2025 в 11:38

В Томске осудили участников сети по легализации 700 мигрантов

Томский суд дал до девяти лет фигурантам дела о легализации мигрантов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Подозреваемых, обеспечивших легализацию 700 мигрантов из Центральной Азии в Томске, приговорили к срокам от трех до девяти лет колонии строгого режима, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ. Они помогали иностранцам получить фиктивные сертификаты о владении русским языком, а также знании истории и законодательства РФ.

В результате осуществления противоправной деятельности было легализовано более 700 граждан из стран Центральной Азии, — подчеркнули в ведомстве.

Фигурантов дела судили по статье об организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору. Организаторов приговорили к срокам от шести лет до шести лет трех месяцев и штрафам в сумме 150 тысяч. Их пособников — к срокам от трех до девяти лет лишения свободы.

Ранее в Минцифры РФ предупредили об отключении мобильной связи для мигрантов с 1 июля. Речь идет об иностранных гражданах, которые не зарегистрировались в Единой биометрической системе. По сообщению ведомства, ограничительные меры будут вводиться поэтапно. На текущий момент заявки в ЕБС подали около двух миллионов приезжих.

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