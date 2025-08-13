Прокурор запросил для Варламова восемь лет колонии

Прокурор запросил для блогера Ильи Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) восемь лет колонии со штрафом 99 млн рублей, сообщили в зале суда. Его обвиняют в распространении ложной информации о ВС РФ, передает ТАСС.
Обвиняемому Варламову гособвинение запросило восемь лет колонии со штрафом в размере 99 млн рублей заочно, — говорится в сообщении.
Ранее Гагаринский суд Москвы заочно арестовал адвоката Николая Полозова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он обвиняется по статье о публичном распространении заведомо ложных сведений о Вооруженных силах России.
До этого Мещанская межрайонная прокуратура Москвы завершила подготовку обвинительного заключения по уголовному делу против Варламова. Она инициировала уголовное дело после проведенной проверки.
Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев заявил, что Варламову грозит международный розыск и лишение свободы за нарушение закона об иностранных агентах и распространение фейков о ВС России.