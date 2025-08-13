Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Прокурор запросил для Варламова восемь лет колонии

Прокурор запросил для Варламова восемь лет колонии со штрафом 99 млн рублей

Прокурор запросил для блогера Ильи Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) восемь лет колонии со штрафом 99 млн рублей, сообщили в зале суда. Его обвиняют в распространении ложной информации о ВС РФ, передает ТАСС.

Обвиняемому Варламову гособвинение запросило восемь лет колонии со штрафом в размере 99 млн рублей заочно, — говорится в сообщении.

Ранее Гагаринский суд Москвы заочно арестовал адвоката Николая Полозова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он обвиняется по статье о публичном распространении заведомо ложных сведений о Вооруженных силах России.

До этого Мещанская межрайонная прокуратура Москвы завершила подготовку обвинительного заключения по уголовному делу против Варламова. Она инициировала уголовное дело после проведенной проверки.

Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев заявил, что Варламову грозит международный розыск и лишение свободы за нарушение закона об иностранных агентах и распространение фейков о ВС России.

