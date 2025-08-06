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06 августа 2025 в 01:09

В Британии подсчитали потери ВСУ с начала спецоперации

Журналист Торнтон: Украина потеряла 1,8 млн бойцов с начала СВО

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Британский журналист Уоррен Торнтон в социальной сети X обнародовал данные о потерях украинской армии. По его информации, общее число погибших военнослужащих ВСУ за время конфликта с Россией приближается к двум миллионам человек.

Согласно заявлению Торнтона, подавляющее большинство потерь приходится на бойцов, погибших «за интересы НАТО и Америки». Журналист подчеркнул колоссальные ежедневные потери. В качестве примера он привел ситуацию в ЛНР за июль, когда, по его данным, украинская сторона теряла сотни человек ежесуточно.

1,8 миллиона человек погибли, сражаясь за НАТО и Америку на территории Украины, то есть в среднем 1638 погибших в день. <...> Только в Луганской Народной Республике за июль потери Украины составили 19 877 человек личного состава. Это 641 солдат в день, — написал журналист.

Торнтон жестко оценил происходящее, назвав это «натовско-американским геноцидом» украинцев. Он также подчеркнул, что западные страны целенаправленно скрывают истинные масштабы трагедии от мировой общественности.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Украина в сумме передала России 78 тел погибших военнослужащих. При этом Москва передала противнику 6060 тел погибших украинских военных.

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