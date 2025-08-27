День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 15:45

Путину доложили о победе школьника над ИИ в математике

Глава Минпросвещения РФ Кравцов: школьник из Химок победил ИИ на олимпиаде

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский школьник Иван Часовских из города Химки «переиграл» искусственный интеллект в математической олимпиаде в Австралии, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании с президентом страны Владимиром Путиным. По его словам, мальчик набрал максимальные 42 балла, а ИИ всего 13.

Также в ходе беседы министр предложил российскому главе организовать встречу с победителями олимпиад, отметив, что ребята давно мечтают о такой возможности. Он выразил благодарность учителям и педагогам за их труд и поздравил с наступающим началом нового учебного года.

Ранее Кравцов заявил, что Министерство просвещения России определило конкретные временные нормативы для выполнения школьниками домашней работы. Эти новые правила, призванные регулировать общую учебную нагрузку на учащихся, согласованы с Роспотребнадзором.

До этого зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов высказал мнение, что через несколько лет традиционное домашнее задание для школьников станет анахронизмом. По его прогнозу, образовательный процесс постепенно перейдет в онлайн-формат, а домашняя работа будет заменена цифровыми заданиями.

