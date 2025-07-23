Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 23 июля 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 23 июля 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 23 июля 2025 года

Сложно себе представить, сколько сегодня праздников отмечается в мире. Но с NEWS.ru вы можете узнать о них немного больше! А также о том, кто родился в этот день и какое знаменательное событие случилось 23 июля. Подробности — в материале.

Праздники 23 июля в России и мире

В этот день весь мир думает о китах и дельфинах, дачники устраивают гулянки сегодня, а кто-то с удовольствием ест ванильное мороженое. А еще 23 июля отмечается праздник болтунов!

Памятные даты и важные события 23 июля

Сегодняшний день очень важен, потому что он посвящен дельфинам и китам. А еще 23 июля в России празднуется День дачника.

О тех, кто нуждается в защите

Какой сегодня день? 23 июля планета отмечает день морских обитателей — китов и дельфинов. Общественность говорит о проблеме их исчезновения, о том, как важно прекратить отлов этих дивных существ. В честь этого проводятся различные акции в защиту китов и дельфинов, организуются благотворительные концерты.

Дачка, шашлычки

Сегодня праздник в России — День дачника. Организовать торжество в разгар лета кажется отличной затеей! Можно сделать передышку и, что называется, «посмаковать». Хлопот достаточно, а вот отдыха нет! Накройте сегодня праздничный стол, собрав все угощения с грядок, и наслаждайтесь днем.

23 июля — какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Необычные праздники и интересные факты

23 июля отмечают несколько необычных праздников. Расскажем о парочке, а вы уж дальше сами решайте, отмечать их или нет!

Давайте побалякаем

Сегодня отмечается день «Бла-бла-бла» — это международный праздник, посвященный многословным и пустым речам. 23 июля предлагаем вам с пониманием отнестись к любителям поговорить. Дайте им возможность высказаться. И не молчите сами, разумеется!

С вас одно мороженое

Какие праздники отмечают 23 июля? Например, День ванильного мороженого. В этот день можно насладиться освежающим десертом с ванильным вкусом: приготовить его дома или купить. Попробуйте новые сочетания, например с горячим шоколадом или свежими ягодами.

Церковные праздники 23 июля 2025 года

Если вы верующий, то должны знать, что сегодня за религиозный праздник. 23 июля отмечается день Преподобного Силуана, схимника Печерского, в Дальних пещерах.

Именины и дни ангела 23 июля

Сегодня именины у нескольких замечательных людей: Бригида, Аполлинарии, Александра, Антона, Даниила и Петра.

Этот день в истории: что произошло 23 июля?

Давайте копнем чуть глубже в историю 23 июля. Здесь есть как минимум два интересных события!

Самый маленький друг самого большого Юпитера

Ровно 25 лет назад в этот день был открыт еще один спутник Юпитера — самой большой планеты Солнечной системы. Это был самый миниатюрный спутник из всех известных, Карпо (S/2000 J 22), его диаметр — около 4,8 километра.

Красивый бойз-бэнд

В этот день 15 лет назад в Великобритании был сформирован бойз-бэнд One Direction. На данный момент группа уже не существует, но Гарри Стайлс, Зейн Малик и другие экс-участники продолжают работать в музыкальной сфере. Миллениалы должны следить за их творчеством!

Кто умер и родился 23 июля

В этот день родились и умерли множество интересных для истории личностей. Расскажем о некоторых из них.

Кто родился

1961 — свой день рождения празднует сегодня Вуди Харрельсон. Американский актер известен по фильмам «Прирожденные убийцы», «Народ против Ларри Флинта», «Голодные игры» и другим. Он был номинирован на премию «Оскар» трижды.

Кто родился 23 июля Фото: Dave Bedrosian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

1989 — 23 июля родился британский актер Дэниел Рэдклифф. Все мы помним его как Гарри Поттера, но он уже давно «вырос» из этой роли. Популярные фильмы с ним — «Женщина в черном», «Убей своих любимых», «Рога».

Кто умер

1926 — сегодня ушел из жизни талантливейший русский художник Виктор Васнецов. Его творчество было сосредоточено вокруг русских сказок и былин. Также он писал исторические полотна. Известные работы Васнецова — «Богатыри», «Аленушка», «Витязь на распутье».

2011 — в этот день умерла британская певица и автор песен Эми Уайнхаус. Она была известна своим уникальным вокалом и смешением музыкальных жанров, таких как соул, джаз и R&B. Ее музыка продолжает быть актуальной, она остается одной из самых узнаваемых певиц своего поколения.