Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 23 июля 2025 года

Сложно себе представить, сколько сегодня праздников отмечается в мире. Но с NEWS.ru вы можете узнать о них немного больше! А также о том, кто родился в этот день и какое знаменательное событие случилось 23 июля. Подробности — в материале.
Праздники 23 июля в России и мире
В этот день весь мир думает о китах и дельфинах, дачники устраивают гулянки сегодня, а кто-то с удовольствием ест ванильное мороженое. А еще 23 июля отмечается праздник болтунов!
Памятные даты и важные события 23 июля
Сегодняшний день очень важен, потому что он посвящен дельфинам и китам. А еще 23 июля в России празднуется День дачника.
О тех, кто нуждается в защите
Какой сегодня день? 23 июля планета отмечает день морских обитателей — китов и дельфинов. Общественность говорит о проблеме их исчезновения, о том, как важно прекратить отлов этих дивных существ. В честь этого проводятся различные акции в защиту китов и дельфинов, организуются благотворительные концерты.
Дачка, шашлычки
Сегодня праздник в России — День дачника. Организовать торжество в разгар лета кажется отличной затеей! Можно сделать передышку и, что называется, «посмаковать». Хлопот достаточно, а вот отдыха нет! Накройте сегодня праздничный стол, собрав все угощения с грядок, и наслаждайтесь днем.
Необычные праздники и интересные факты
23 июля отмечают несколько необычных праздников. Расскажем о парочке, а вы уж дальше сами решайте, отмечать их или нет!
Давайте побалякаем
Сегодня отмечается день «Бла-бла-бла» — это международный праздник, посвященный многословным и пустым речам. 23 июля предлагаем вам с пониманием отнестись к любителям поговорить. Дайте им возможность высказаться. И не молчите сами, разумеется!
С вас одно мороженое
Какие праздники отмечают 23 июля? Например, День ванильного мороженого. В этот день можно насладиться освежающим десертом с ванильным вкусом: приготовить его дома или купить. Попробуйте новые сочетания, например с горячим шоколадом или свежими ягодами.
Церковные праздники 23 июля 2025 года
Если вы верующий, то должны знать, что сегодня за религиозный праздник. 23 июля отмечается день Преподобного Силуана, схимника Печерского, в Дальних пещерах.
Именины и дни ангела 23 июля
Сегодня именины у нескольких замечательных людей: Бригида, Аполлинарии, Александра, Антона, Даниила и Петра.
Этот день в истории: что произошло 23 июля?
Давайте копнем чуть глубже в историю 23 июля. Здесь есть как минимум два интересных события!
Самый маленький друг самого большого Юпитера
Ровно 25 лет назад в этот день был открыт еще один спутник Юпитера — самой большой планеты Солнечной системы. Это был самый миниатюрный спутник из всех известных, Карпо (S/2000 J 22), его диаметр — около 4,8 километра.
Красивый бойз-бэнд
В этот день 15 лет назад в Великобритании был сформирован бойз-бэнд One Direction. На данный момент группа уже не существует, но Гарри Стайлс, Зейн Малик и другие экс-участники продолжают работать в музыкальной сфере. Миллениалы должны следить за их творчеством!
Кто умер и родился 23 июля
В этот день родились и умерли множество интересных для истории личностей. Расскажем о некоторых из них.
Кто родился
1961 — свой день рождения празднует сегодня Вуди Харрельсон. Американский актер известен по фильмам «Прирожденные убийцы», «Народ против Ларри Флинта», «Голодные игры» и другим. Он был номинирован на премию «Оскар» трижды.
1989 — 23 июля родился британский актер Дэниел Рэдклифф. Все мы помним его как Гарри Поттера, но он уже давно «вырос» из этой роли. Популярные фильмы с ним — «Женщина в черном», «Убей своих любимых», «Рога».
Кто умер
1926 — сегодня ушел из жизни талантливейший русский художник Виктор Васнецов. Его творчество было сосредоточено вокруг русских сказок и былин. Также он писал исторические полотна. Известные работы Васнецова — «Богатыри», «Аленушка», «Витязь на распутье».
2011 — в этот день умерла британская певица и автор песен Эми Уайнхаус. Она была известна своим уникальным вокалом и смешением музыкальных жанров, таких как соул, джаз и R&B. Ее музыка продолжает быть актуальной, она остается одной из самых узнаваемых певиц своего поколения.