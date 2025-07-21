Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 21 июля 2025 года

21 июля — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 21 июля 2025 года

Нельзя сказать, сколько событий произошло сегодня. Но мы можем порыться в архивах истории и узнать чуть больше о событиях этого дня! NEWS.ru рассказывает об интересных личностях, необычных праздниках и судьбоносных событиях. Подробнее — в материале.

Праздники 21 июля в России и мире

Чему посвящен сегодняшний день? 21 июля спортсмены берутся за канаты, отмечается День переучета, многие начинают вылезать из своей конуры и разговаривают о мусорной еде.

Памятные даты и важные события 21 июля

Расскажем о том, как важно следить за количеством того, что у вас имеется, а также о турнире по перетягиванию каната.

День переучета

Этот день посвящается учету материальных ценностей, без которых ни одна компания не сможет работать на полную мощность. На предприятиях должны постоянно следить за объемами сырья, расходников и товаров. Иначе никак, верно? Это касается всех сфер, в том числе и продуктов, которые нужны на завтрак. Покупаем заранее, чтобы утром не волочиться сонными в магазин!

Кто родился 21 июля Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перетягиваем канат

Какой сегодня праздник в мире? 21 июля — День турнира по перетягиванию каната. История этого вида спорта уходит корнями в древние времена, и упоминания о нем можно найти в различных культурах. В наши дни соревнования по перетягиванию каната проводятся на разных уровнях, от детских садов до международных спортивных мероприятий. В общем, берем канат и идем на улицу.

Необычные праздники и интересные факты

NEWS.ru не перестает удивлять! На этот раз расскажем о двух необычных праздниках: один посвящен вылазке из конуры, другой — мусорной еде.

Выходим из конуры

Ценители юмора должны оценить креативное название этого праздника. Сегодня — День вылезания из своей конуры! 21 июля будет просто преступлением, если вы останетесь дома. Вспомните ко всему прочему, что половина лета уже миновала. Поэтому этот день нужно провести по-особенному, а главное — на улице!

День вредной еды

Какой сегодня день? 21 июля отмечается День мусорной еды. Как его праздновать? Только не думайте, что нужно рыться в помойках. Во всяком случае не в этот праздник. Сегодня можно позволить себе фастфуд, чипсы, газировку и разные сладости, от которых вы обычно отказываетесь в угоду здоровью. Но соблюдайте меру, чтобы праздник не превратился в расстройство желудка!

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 21 июля 2025 года Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Церковные праздники 21 июля 2025 года

Сегодня Церковь вспоминает явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани.

Именины и дни ангела 21 июля

Это особенный день для Андрея, Виктора, Даниила, Дмитрия, Прокопия. Почему? Потому что у них сегодня именины.

Этот день в истории: что произошло 21 июля?

Два этих события сыграли огромную роль в истории. Что же случилось 21 июля?

Налет на Москву

В ночь с 21 на 22 июля 1941 года немецкая авиация совершила первый массированный налет на Москву. В налете участвовало около 220 самолетов, которые бомбили город в течение пяти часов. Несмотря на то что налет не привел к значительным разрушениям, он стал психологическим ударом для жителей столицы.

Первый шаг человека на Луне

56 лет назад случилось очень важное событие — человек впервые ступил на поверхность Луны. Это произошло 21 июля. Американский астронавт Нил Армстронг сделал тот самый шаг. Прогресс в исследовании космоса был неминуем.

Кто умер и родился 21 июля

Мы расскажем вам о четырех известных личностях, которые прожили интересную жизнь. О ком-то вы точно должны были слышать! Кто-то из них родился, а кто-то покинул мир 21 июля.

Что произошло 21 июля Фото: imageBROKER/Global Look Press

Кто родился

1899 год — в этот день родился человек, который рассказал миру историю старика и моря. Речь о писателе и журналисте Эрнесте Хемингуэе. Он писал емко и насыщенно. Литература XX века стала ярче и богаче благодаря его вкладу.

1948 год — сегодня мог бы праздновать свой день рождения один из самых известных юмористов Советского Союза и России. Мы говорим о Михаиле Задорнове, который был звездой «Смехопанорамы» и «Аншлага».

Кто умер

1967 год — 21 июля не стало американского актера Бэзила Рэтбоуна. Он известен своей ролью в фильмах о Шерлоке Холмсе и другими ролями в исторических драмах.

1970 год — в этот день ушел из жизни антрополог СССР, скульптор и археолог Михаил Герасимов. Он придумал эффективный метод восстановления внешности человека по форме черепа. Без Герасимова мы не знали бы, как выглядел, например, Иван Грозный.