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15 июля 2025 в 12:48

Ожирения не будет: готовим творожный мусс «Облачко» — нужно 5 минут

Ожирения не будет: готовим творожный мусс «Облачко» — нужно 5 минут Ожирения не будет: готовим творожный мусс «Облачко» — нужно 5 минут Фото: Shutterstock/FOTODOM

Заботиться о фигуре — дело хорошее. Но кто сказал, что мы должны отказывать себе в удовольствиях? Рассказываем, как утолить жажду сладкого. Диетический рецепт творожного десерта — на NEWS.ru.

На одну порцию нужно: творог 0% — 100 г, натуральный йогурт 2% — 2 ст. л., жидкий мед — 1 ч. л. (или стевия по вкусу), свежие или замороженные ягоды — 50 г, ванильный экстракт — 1–2 капли.

Это вкуснейшее диетическое блюдо готовится так: в пиале разминаем творог вилкой, добавляем йогурт и ваниль, тщательно перемешиваем. Введите подсластитель, взбейте массу венчиком. Выложите в креманку слоями с ягодами. Все!

Творожный десерт без выпечки «Облачко» не навредит фигуре! Наслаждайтесь! Энергетическая ценность: 125 ккал. Белки: 14 г. Жиры: 1 г. Углеводы: 12 г.

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Алина Ясинская
А. Ясинская
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