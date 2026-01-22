Убивший девочку-подростка россиянин рассказал о событиях того дня СК: подозреваемый в убийстве девочки в Коми дал признательные показания

Задержанный по подозрению в убийстве 14-летней жительницы Коми мужчина дал признательные показания, сообщили ТАСС в региональном СУ СК. Он сознался, что стрелял в ребенка, затем перетащил тело в нежилую квартиру на верхнем этаже и поехал заниматься своими делами.

В ходе следственных действий фигурант дал показания об обстоятельствах произошедшего. Признал, что стрелял в девочку, но по отдельным моментам сослался на то, что не помнит, — сообщил источник.

Ранее стало известно, что убийца 1988 года рождения. Между его родственниками и семьей погибшей давно существовал затяжной конфликт. Они жили в одном многоэтажном доме.

