22 января 2026 в 14:19

Убивший девочку-подростка россиянин рассказал о событиях того дня

СК: подозреваемый в убийстве девочки в Коми дал признательные показания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Задержанный по подозрению в убийстве 14-летней жительницы Коми мужчина дал признательные показания, сообщили ТАСС в региональном СУ СК. Он сознался, что стрелял в ребенка, затем перетащил тело в нежилую квартиру на верхнем этаже и поехал заниматься своими делами.

В ходе следственных действий фигурант дал показания об обстоятельствах произошедшего. Признал, что стрелял в девочку, но по отдельным моментам сослался на то, что не помнит, — сообщил источник.

Ранее стало известно, что убийца 1988 года рождения. Между его родственниками и семьей погибшей давно существовал затяжной конфликт. Они жили в одном многоэтажном доме.

Тем временем бывший председатель совета директоров московского ФК «Локомотив» Сергей Липатов признал вину по делу о заказных убийствах. Дело рассматривает Одинцовский городской суд Московской области.

До этого адвокат Вадим Багатурия рассказал, что подросток, устроивший поножовщину в школе в Нижнекамске, не понесет наказания из-за своего возраста. Однако, по его словам, существует вероятность, что мальчик будет направлен на психиатрическое лечение.

