Стало известно, что ожидает устроившего поножовщину в Нижнекамске школьника

Подросток, устроивший поножовщину в школе в Нижнекамске, не понесет наказания из-за своего возраста, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Однако, по его словам, существует вероятность, что мальчик будет направлен на психиатрическое лечение.

Мальчику, [совершившему нападение в Нижнекамске], не грозит никакое наказание, потому что он не достиг возраста наступления уголовной ответственности. Он бы не отвечал даже за такое особо тяжкое преступление, как убийство. Его родителям также не грозит никакой уголовной ответственности. Сотрудников школ, возможно, могут наказать за халатность, если будет доказано, что они получали сигналы о наклонностях этого мальчика, но никак не реагировали. В любом случае по результатам расследования будет проведена психиатрическая экспертиза. И если она установит, что он требует лечения, его отправят на принудительные меры медицинского характера, — пояснил Багатурия.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске 13-летний ученик напал на уборщицу школы с ножом. Подросток также разбрасывал петарды в учреждении. По словам других учащихся, они услышали два громких хлопка, доносившихся из коридора. Впоследствии нападавшего задержали.