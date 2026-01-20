Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 15:31

Овощная подлива с курицей — подходит к пюре, гречке, рису и макаронам: для сытных семейных обедов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Овощная подлива с курицей идеальна для сытных семейных обедов. Она подходит к пюре, гречке, рису, булгуру и макаронам. Вкус получается насыщенным и сбалансированным: нежная курица отдает свой сок, помидоры дают густоту, сладкий перец и кабачок добавляют сочность.

Для приготовления понадобятся: 400–500 г куриного филе или бедра (без кости), 1 средний баклажан, 1 небольшой кабачок, 1 болгарский перец, 2–3 спелых помидора, 3–4 зубчика чеснока, 1 луковица, 2 ст. л. томатной пасты, соль, перец.

Курицу нарежьте кубиками, посолите и поперчите. Обжарьте до румяности и переложите в кастрюлю. В той же сковороде обжарьте нарезанный кубиками лук до прозрачности, добавьте к курице. Баклажаны и кабачки нарежьте кубиками, посолите и оставьте на 10 минут, чтобы ушла горечь, затем промойте и обжарьте отдельными партиями до мягкости. Перец нарежьте соломкой, помидоры ошпарьте и снимите кожицу, нарежьте кубиками. В кастрюлю с курицей и луком добавьте все овощи: баклажаны, кабачки, перец и помидоры. Влейте немного воды или бульона (100–150 мл), добавьте томатную пасту и специи. Тушите под крышкой на медленном огне 25–30 минут, пока овощи не станут мягкими, а соус не загустеет. За 5 минут до готовности добавьте измельченный чеснок.

Ранее стало известно, как приготовить стожки с грибами.

