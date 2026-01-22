Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 13:56

Готовлю этот баварский салат вместо ужина: основа — картошка и колбаски. Сытный и очень вкусный

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Салат баварский я называю «мужским», хотя у нас его любят все без исключения. Сытный, ароматный, с копчёностями и картошкой — именно то, что нужно для домашнего ужина или посиделок с друзьями. Готовится просто, а вкус получается насыщенный и домашний.

Ингредиенты: картофель в мундире — 2–3 шт., охотничьи колбаски — 250 г, копчёная грудинка — 50 г, варёные яйца — 3 шт., солёные огурцы — 3 шт., красный лук — ½ шт., петрушка — небольшой пучок, масло для жарки. Заправка: сметана — 150 г, горчица — 30 г, лимонный сок и соль — по вкусу.

Картофель отвариваю заранее, остужаю, очищаю и нарезаю кубиками. Яйца, огурцы и грудинку режу примерно так же, лук — тонкими полукольцами. Колбаски нарезаю кружочками и быстро обжариваю до румяной корочки — именно горячими добавляю их в салат, так вкус получается ярче. Для заправки просто смешиваю сметану с горчицей, добавляю немного лимонного сока и соли. Заправляю салат, всыпаю рубленую петрушку и аккуратно перемешиваю. Даю настояться хотя бы час — и можно подавать. Отлично идёт с ржаным хлебом или гренками.

Ранее мы делились рецептом салата «Ходовой» с печенью. Невероятно вкусно и бюджетно.

Проверено редакцией
