«Как брассом через Москву-реку»: Шойгу о соревнованиях в Антарктиде

Руководитель Федерации триатлона России и проекта «Лига героев» Ксения Шойгу в интервью NEWS.ru заявила, что у нее нет желания участвовать в соревнованиях в Антарктиде, которые впервые пройдут в 2027 году. Она считает, что этот турнир будет интересен для экстремалов.

Нет. Я не люблю холодную воду. Мне кажется, что мне до Антарктиды приблизительно, как брассом через Москву-реку. Но, мне кажется, для экстремалов это очень интересная задумка. Я вообще очень люблю смотреть интересные старты и иногда участвовать в них, потому что триатлет — это человек, который не просто любит свой вид спорта, он еще любит путешествовать, любит различные локации. Чем она необычнее и красивее, тем интереснее. Если есть где-то старт, то, конечно, я выберу локацию, где старт, нежели, где просто красиво и интересно, — сказала она.

Ранее Шойгу заявила, что Россия должна болеть за своих спортсменов на зимней Олимпиаде-2026, даже если отбор на соревнования пройдет только один человек. Она отметила, что сейчас к российским спортсменам особое отношение и им нужна поддержка.