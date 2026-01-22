Шесть человек погибли при взрыве на металлургическом заводе

Шесть человек погибли при взрыве на металлургическом заводе Взрыв на металлургическом заводе в Индии унес жизни шести человек

Шесть рабочих погибли и еще несколько человек получили ранения в результате мощного взрыва на металлургическом заводе компании Real Ispat в центральном штате Индии Чхаттисгарх, сообщило агентство Press Trust of India со ссылкой на местную полицию. Инцидент произошел в одном из цехов предприятия, расположенного в районе Балодабазар.

На месте происшествия развернута спасательная операция, пострадавшие доставлены в ближайшие медицинские учреждения. Полиция штата и профильные службы приступили к расследованию причин случившегося. На данный момент территория завода оцеплена, специалисты осматривают место взрыва для установления источника детонации.

Ранее стало известно, что жители деревень в индийском штате Джаркханд боятся выходить из дома из-за дикого слона-одиночки, убившего за первую неделю января не менее 20 человек. Животное, чье местонахождение сейчас неизвестно, нападало на людей по ночам на окраинах леса. Среди жертв — сотрудник лесного департамента, маленькие дети и пожилые люди.

До этого двое жителей индийского штата Мадхья-Прадеш стали жертвами медведей. Местные жители рассказали, что хищники стали чаще приходить в поселения в поисках еды. Сначала медведь растерзал пожилого фермера, а меньше чем через неделю житель округа Сахдол отправился пасти скот к реке и тоже стал добычей хищника.