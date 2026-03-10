Забудьте про скучное пюре! Готовлю индийское сабджи с картошкой и ананасом. Пикантное, сладкое и безумно ароматное

Картофель в этом блюде — не безликий гарнир. Нарезанный кубиками и обжаренный в ароматном масле со специями, он впитывает в себя всю палитру вкусов с первых минут. Потом, под крышкой, он тушится в собственном соку и соке ананаса, становясь не просто мягким, а насыщенным, почти бульонным внутри. Каждый кубик — это маленький сосуд, наполненный вкусом Индии: земляным, пряным, с легкой кислинкой.

Для сабджи понадобится: 400 г картофеля, 100 г сладкого перца (красного или желтого), 300 г свежего или консервированного ананаса (кусочками), 1 ч. л. смеси карри, 1/2 ч. л. асафетиды (хинга), растительное масло (ги), соль, большой пучок свежей кинзы. Картофель очистить и нарезать кубиками 2–3 см. Перец очистить от семян и нарезать соломкой. Ананас нарезать кубиками, если нужно. В глубокой сковороде или сотейнике с толстым дном разогреть 2–3 ст. л. растительного масла на среднем огне. Добавить асафетиду и смесь карри.

Помешивая, прогреть специи 20–30 секунд, пока они не начнут источать аромат (не давать подгореть). Сразу же добавить картофель. Обжаривать, периодически помешивая, 5–7 минут, чтобы картофель слегка подрумянился со всех сторон и покрылся специями. Добавить нарезанный перец и ананас. Посолить по вкусу. Аккуратно перемешать. Убавить огонь до среднего, накрыть сковороду крышкой и тушить 12–15 минут, пока картофель не станет мягким (проверить вилкой).

Если жидкость испарилась слишком быстро, можно добавить пару ложек воды. В конце приготовления снять с огня, добавить мелко рубленную свежую кинзу и аккуратно перемешать. Дать постоять под крышкой 2–3 минуты. Подавать горячим как самостоятельное блюдо или с отварным рисом басмати.

