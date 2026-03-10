Зимняя Олимпиада — 2026
Секрет пюре, которое тает во рту: я никогда не лью в него воду. Маленькая хитрость, после которой вы забудете о комочках

Фото: D-NEWS.ru
Вся магия — в замене. В тот самый момент, когда вы сливаете воду с отварного картофеля и готовитесь растолочь его, остановитесь. Отставьте эту мутную, крахмалистую воду в сторону. Она — главный враг воздушности.

Секрет нежнейшего картофельного пюре заключается в одной простой замене. Откажитесь от привычки использовать для размягчения картофеля воду, в которой он варился. Эта вода перенасыщена крахмалом, который делает пюре клейким и тяжелым. Вместо этого сварите картофель в подсоленной воде до полной мягкости. Слейте воду полностью в раковину. Дайте картошке постоять в кастрюле минуту, чтобы остатки влаги испарились. Затем верните ее на очень слабый огонь на 30 секунд, слегка подсушивая, но не поджаривая. Снимите с огня и начинайте разминать толкушкой или протирать через пресс.

В тот самый момент, когда картофель превратился в крошку, но еще суховат, начинайте добавлять горячее (но не кипящее) молоко маленькими порциями, активно взбивая массу. Молоко, в отличие от крахмальной воды, содержит жир и белок, которые обволакивают частички крахмала, не давая им слипаться. Добавляйте молоко до тех пор, пока пюре не достигнет желаемой консистенции — кремообразной и гладкой. И только потом добавьте кусочек сливочного масла и соль по вкусу, еще раз взбив. Масло, добавленное в уже увлажненную массу, равномерно распределится, добавив блеск и насыщенный вкус, а не будет плавать лужицами.

Ранее сообщалось о способе разморозить мясо за минуту. Главное — делать это правильно, чтобы сохранить вкус и текстуру продукта.

