Политолог назвал основные темы будущих переговоров Уиткоффа и Путина

На седьмой встрече президент России Владимир Путин и спецпосланник лидера США Дональда Трампа Стив Уиткофф обсудят урегулирование украинского конфликта, предположил в беседе с «ФедералПресс» политолог член экспертного клуба «Дигория» Иван Бутнев. Он отметил, что участники также обсудят территориальные вопросы.

Предполагаю, что значительное внимание будет уделено наиболее острым пунктам урегулирования украинского кризиса. В частности, будут обсуждаться вопросы, связанные с территориями. Для Москвы крайне важно обеспечить безопасность Донбасса, и потому позиция о полном контроле над территориями ДНР будет активно продвигаться, — рассказал Бутнев.

По словам политолога, еще одной темой может стать обсуждение гарантий для Украины. Он подчеркнул, что третьим важным вопросом для обсуждения может стать создание Трампом Совета мира.

Ранее сообщалось, что одной из тем, которая будет поднята на встрече с Уиткоффом и американским предпринимателем Джаредом Кушнером, станет вопрос о замороженных США активах. Встреча состоится в Москве 22 января.