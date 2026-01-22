Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 13:53

Путин спросит у Уиткоффа и Кушнера о замороженных российских активах

Путин обозначил одной из тем беседы с Уиткоффом замороженные активы

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф Спецпосланник президента США Стив Уиткофф Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня»
Одной из тем, которая будет поднята на встрече со специальным посланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, будет касаться замороженных США активов, рассказал российский лидер Владимир Путин на встрече в Кремле с палестинским лидером Махмудом Аббасом. Переговоры пройдут вечером 22 января.

И сегодня планируется встреча и беседа на эту тему в Москве, — заявил президент.

Ранее стало известно, что помощник президента России Юрий Ушаков даст брифинг по итогам встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, они стороны также продолжат обсуждать тему украинского урегулирования. Песков также отметил, что Путин высоко оценивает усилия Дональда Трампа и администрации Белого дома. По его словам, в РФ видят их результативность.

До этого Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования конфликта на Украине тормозится по большей части из-за позиции Киева. В частности, глава Белого дома напрямую связал эту ситуацию с президентом страны Владимиром Зеленским и его принципиальностью. При этом он выразил уверенность, что Россия в большей степени готова к заключению соглашения.

