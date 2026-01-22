Кремль анонсировал брифинг после встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером

Помощник президента России Юрий Ушаков даст брифинг по итогам встречи российского лидера Владимира Путина со специальным посланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, встреча состоится вечером 22 января в Москве.

Мы ожидаем, что после разговора, но нужно отдавать себе отчет, что это будет достаточно поздно, мы организуем конференц-кол, телефонный брифинг моего коллеги Юрия Ушакова, который будет принимать участие в этой встрече, — сказал Песков.

Он отметил, что Путин, Уиткофф и Кушнер продолжат обсуждать тему украинского урегулирования. Также будет поднят ряд других тем.

Ранее Уиткофф выразил мнение, что для урегулирования украинского конфликта остался буквально один вопрос. По его словам, ситуация в целом разрешима.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования конфликта на Украине тормозится именно из-за позиции Киева. Глава Белого дома напрямую связал эту ситуацию с президентом страны и его принципиальностью. При этом он выразил уверенность, что Россия в большей степени готова к заключению соглашения.