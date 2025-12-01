Быстрый ужин из мяса и картофеля — гратен с фаршем и помидорами: сытное горячее в одной форме

Когда день подходит к концу, а сил на сложный ужин уже не осталось, на помощь приходят простые, но беспроигрышные рецепты. Картофельный гратен с фаршем и помидорами — именно то блюдо, которое спасет в такой ситуации. Оно готовится в одной форме, не требует постоянного внимания и при этом получается невероятно вкусным и сытным. Нежные ломтики картофеля, сочный мясной фарш, ароматные помидоры и расплавленный сыр — это сочетание никогда не подводит. Блюдо идеально подойдет для семейного ужина, когда хочется чего-то простого, но в то же время основательного и по-домашнему уютного.

Вам понадобится 600 г картофеля, 400 г мясного фарша, 2 помидора, 1 луковица, 150 г твердого сыра, 200 мл сливок, 2 зубчика чеснока, соль, перец и прованские травы по вкусу. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками. Лук измельчите, помидоры нарежьте дольками, сыр натрите на терке. На сковороде обжарьте лук до прозрачности, добавьте фарш и готовьте до румяного цвета. Посолите, поперчите, добавьте пропущенный через пресс чеснок и прованские травы. В форму для запекания выложите половину картофеля, распределите фарш, затем оставшийся картофель. Полейте сливками, равномерно разложите помидоры и посыпьте сыром. Накройте фольгой и выпекайте 40 минут в разогретой до 180 °C духовке. Затем снимите фольгу и запекайте еще 20 минут до золотистой корочки. Дайте гратену немного остыть перед подачей — так он лучше сохранит форму. Подавайте со свежими овощами или зеленым салатом.

