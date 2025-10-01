Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 14:08

В МИД раскрыли, чего Россия ждет от Трампа

Рябков: Россия ждет реакции Трампа на предложения Путина по ДСНВ

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Россия ждет реакции президента США Дональда Трампа на предложение его российского коллеги Владимира Путина по вопросу ДСНВ, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, американская сторона вряд ли отреагирует развернуто, передает ТАСС.

Если говорить о реакции в публичной плоскости, то кроме суперкороткого, но позитивного комментария официального представителя Белого дома, реакции нет. За закрытыми дверями мы чувствуем в контактах, что у американцев есть стремление получше разобраться, что имеет в виду российская сторона. Но в целом я не ожидаю, что они отреагируют развернуто, — поделился Рябков.

Замминистра добавил, что Россия вправе ожидать реакции именно от Трампа, так как предложение поступило от Путина. Он также отметил, что для США российская инициатива о ДСНВ является чем-то новым, так как Вашингтон «одержим борьбой» с Россией и Китаем.

Ранее сообщалось, что ООН выступила за идею о продлении Договора СНВ, которую озвучил президент России Владимир Путин. Представитель главы организации Стефан Дюжаррик также приветствовал переговоры между Москвой и Вашингтоном по этому вопросу.

Россия
МИД РФ
Сергей Рябков
инициативы
ДСНВ
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В некоторых районах ДНР вернули комендантский час
Собянин объяснил, почему благодарен недовольству 60% москвичей
Правительство Афганистана ответило на обвинения в запрете интернета
Следствие возбудило дело после гибели ребенка на базе отдыха в регионе РФ
Военэксперт назвал направления наступления ВСУ
Грузины подсказали: рецепт хачапури по-мегрельски
Капитан юношеской сборной России рассказал о впечатлениях от Игр стран СНГ
Штрафы за резину не по сезону: что изменилось в правилах на 2025 год
Нападающий СКА отреагировал на допуск россиян с флагом на Паралимпиаду
«5% ВВП — бюджет войны»: военэксперт о возможном конфликте России и НАТО
«Я человек терпеливый»: Машков о трудностях после прихода в «Современник»
Израильская армия разделила сектор Газа на северную и южную части
«В спортзале голенькие ребята»: боксера-наставника обвинили в педофилии
Суд вынес приговор получившей жилищный сертификат обманом иностранке
Обвиняемого в убийстве начальницы банка в Москве заключили под стражу
Семена Слепакова призвали лишить российского гражданства
«Тутберидзе не взяла?»: Тарасова о перезапуске карьеры Валиевой у Навки
«Радиостанция Судного дня» передала новое странное послание
Директора крупной строительной компании объявили в розыск
Террористы атаковали «Октоберфест»? Закрытие фестиваля, взрывы в Мюнхене
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.