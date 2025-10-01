В МИД раскрыли, чего Россия ждет от Трампа Рябков: Россия ждет реакции Трампа на предложения Путина по ДСНВ

Россия ждет реакции президента США Дональда Трампа на предложение его российского коллеги Владимира Путина по вопросу ДСНВ, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, американская сторона вряд ли отреагирует развернуто, передает ТАСС.

Если говорить о реакции в публичной плоскости, то кроме суперкороткого, но позитивного комментария официального представителя Белого дома, реакции нет. За закрытыми дверями мы чувствуем в контактах, что у американцев есть стремление получше разобраться, что имеет в виду российская сторона. Но в целом я не ожидаю, что они отреагируют развернуто, — поделился Рябков.

Замминистра добавил, что Россия вправе ожидать реакции именно от Трампа, так как предложение поступило от Путина. Он также отметил, что для США российская инициатива о ДСНВ является чем-то новым, так как Вашингтон «одержим борьбой» с Россией и Китаем.

Ранее сообщалось, что ООН выступила за идею о продлении Договора СНВ, которую озвучил президент России Владимир Путин. Представитель главы организации Стефан Дюжаррик также приветствовал переговоры между Москвой и Вашингтоном по этому вопросу.