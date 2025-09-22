«Интервидение-2025»
22 сентября 2025

Многолетник для города: цветет белыми жемчужинами без полива все лето

Тысячелистник птармика (Жемчужница) — идеальный многолетник для города и клумб под окном, который цветет белыми жемчужинами без полива все лето, выдерживая загазованность, засуху и вытаптывание.

Его преимущества — морозостойкость, способность расти на бедных уплотненных почвах, самосев и устойчивость к болезням. Посев в октябре-ноябре: разбросайте семена по поверхности грунта, присыпьте тонким слоем песка и прижмите — весной тысячелистник взойдет сам. Он не требует полива (даже в жару), не нуждается в подкормках и подавляет сорняки, образуя плотные куртины высотой 60–80 см.

Соцветия прекрасно стоят в срезке, привлекают пчел и не осыпаются от ветра. Это беспроигрышный вариант для муниципального озеленения — растение, которое годами цветет без участия человека.

Дарья Иванова
