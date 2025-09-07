Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 22:01

Кинул семена — забыл до лета: этот цветок гарантированно зацветет в июне

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Календула — абсолютный чемпион по беспроблемному осеннему посеву. Этот цветок гарантированно зацветет в июне. Его семена не боятся морозов и дают дружные всходы сразу после прогрева почвы. Кинул семена — забыл до лета.

В октябре — ноябре просто разбросайте семена на подготовленную грядку (можно даже по снегу!), слегка присыпьте землей или компостом и оставьте. Календула растет на любой почве, даже бедной и глинистой, не требует полива, устойчива к болезням и отпугивает вредителей.

Уже в июне вы получите яркую клумбу с солнечными оранжевыми или желтыми цветами. Это идеальный вариант для занятых дачников, детей и тех, кто хочет мгновенный результат без рассады и пикировки.

Ранее стало известно, какой цветок выживает при −40 °C и цветет даже в Сибири: многолетник для российских зим.

цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поезд с боеприпасами сошел с рельсов в Швеции
Чемпион мира по тхэквондо Четинбаг обвиняется в четырех преступлениях
В России указали на русофобский курс одной страны ЕС
В Сети появились кадры Путина с Ким Чен Ыном в «Аурусе»
«Верная смерть»: силовики рассказали о расстрелах в ВСУ
«Не только об Украине»: в Венгрии уговаривают лидеров ЕС поехать в Москву
«Это важно»: глава ДНР озвучил новые успехи Вооруженных сил России
Назван победитель Гран-при Италии
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 сентября 2025 года
В Киеве на фоне прогремевших взрывов зазвучала воздушная тревога
Редкая кровавая луна взошла над Москвой и другими регионами
Стало известно, сколько человек посетили прощание с Армани
В США назвали войну, которую страна должна выиграть
Трамп хочет посетить Казахстан
Хуситы атаковали четыре израильских города
В США высказались о позиции Запада насчет конфликта на Украине
Стал известен результат встречи футбольных сборных России и Катара
«Малиновое пузо»: Медведева попала в неприятный инцидент на футболе
Ситуация на фронтах СВО вечером 7 сентября: старики, наркоманы, дезертиры
Томаты вместо капусты: почему стоит попробовать квашеные помидоры?
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой
Общество

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой

Готовим ленивый яблочный штрудель — потрясающий пирог за 15 минут
Общество

Готовим ленивый яблочный штрудель — потрясающий пирог за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.