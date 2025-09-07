Кинул семена — забыл до лета: этот цветок гарантированно зацветет в июне

Календула — абсолютный чемпион по беспроблемному осеннему посеву. Этот цветок гарантированно зацветет в июне. Его семена не боятся морозов и дают дружные всходы сразу после прогрева почвы. Кинул семена — забыл до лета.

В октябре — ноябре просто разбросайте семена на подготовленную грядку (можно даже по снегу!), слегка присыпьте землей или компостом и оставьте. Календула растет на любой почве, даже бедной и глинистой, не требует полива, устойчива к болезням и отпугивает вредителей.

Уже в июне вы получите яркую клумбу с солнечными оранжевыми или желтыми цветами. Это идеальный вариант для занятых дачников, детей и тех, кто хочет мгновенный результат без рассады и пикировки.

Ранее стало известно, какой цветок выживает при −40 °C и цветет даже в Сибири: многолетник для российских зим.