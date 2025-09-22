Цветок-подснежник — зацветет раньше нарциссов: сеять под зиму

Дороникум (козульник) — многолетник, который при подзимней посадке зацветает уже в апреле-мае раньше нарциссов и украшает сад ярко-желтыми «ромашками» на фоне еще спящей природы.

Это растение морозостойкое, теневыносливое (цветет под деревьями) и устойчивое к болезням. Дороникум способен расти на любых почвах без подкормок. Сеять под зиму. В октябре-ноябре разбросайте семена по поверхности грунта, присыпьте 1 см компоста и прижмите лапником для снегозадержания.

Весной этот цветок-подснежник взойдет сам, а через год образует пышные кусты высотой 30–50 см. После цветения его листва декоративна до осени, а сам он десятилетиями растет на одном месте без деления. Идеален для теневых клумб, берегов водоемов и «ленивых» садов — растение, которое работает без вашего участия.

