«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 03:48

Цветок-подснежник — зацветет раньше нарциссов: сеять под зиму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Дороникум (козульник) — многолетник, который при подзимней посадке зацветает уже в апреле-мае раньше нарциссов и украшает сад ярко-желтыми «ромашками» на фоне еще спящей природы.

Это растение морозостойкое, теневыносливое (цветет под деревьями) и устойчивое к болезням. Дороникум способен расти на любых почвах без подкормок. Сеять под зиму. В октябре-ноябре разбросайте семена по поверхности грунта, присыпьте 1 см компоста и прижмите лапником для снегозадержания.

Весной этот цветок-подснежник взойдет сам, а через год образует пышные кусты высотой 30–50 см. После цветения его листва декоративна до осени, а сам он десятилетиями растет на одном месте без деления. Идеален для теневых клумб, берегов водоемов и «ленивых» садов — растение, которое работает без вашего участия.

Ранее был назван цветок, который сеется осенью и цветет все лето: без рассады и пикировки.

Читайте также
Готовим торт «Осень» с необычным кремом — аромат и вкус покорит даже гурманов
Общество
Готовим торт «Осень» с необычным кремом — аромат и вкус покорит даже гурманов
Смешала творог и яйца — на выходе хит! Немецкий творожный пирог — готовится на раз-два
Общество
Смешала творог и яйца — на выходе хит! Немецкий творожный пирог — готовится на раз-два
Бросьте семена на землю — и в мае вырастет цветущий ковер: его даже поливать не нужно
Общество
Бросьте семена на землю — и в мае вырастет цветущий ковер: его даже поливать не нужно
Цветет в ливни, ураганные ветра и даже град с июня по сентябрь: посадка осенью проста
Общество
Цветет в ливни, ураганные ветра и даже град с июня по сентябрь: посадка осенью проста
Многолетник-танк, который выживает в экстремальных условиях: цветет плотными «подушками»
Общество
Многолетник-танк, который выживает в экстремальных условиях: цветет плотными «подушками»
многолетники
цветы
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тайны снов: падение с высоты и его значение для вашей судьбы
«Еще чего!»: Ким Чен Ын ответил на предложение о денуклеаризации
«Даже не подозревают»: озвучены серьезные масштабы заболевания диабетом
«Я ненавижу»: Трамп озвучил свое отличие от Кирка
Три государства подставили «хвастливого» Макрона
Алкоголизм, «Улицы разбитых фонарей», новые роли: как живет Половцев
Россиян предостерегли от бездумного употребления протеина
«Я по тебе скучал»: чтец по губам раскрыла суть беседы Трампа и Маска
Россиянам назвали опасные последствия сыроедения
Обломки БПЛА найдены еще в одном районе Краснодарского края
В США планируют объявить о возможной причине аутизма у детей
«Наступил переломный момент»: в РФПИ оценили ситуацию в США
Фадеев отреагировал на отказ SHAMAN от оценок жюри «Интервидения»
Травма, «Сектор Газа», скандалы, слова об СВО: где сейчас Никита Кологривый
Астрономическая осень пришла на территорию РФ
День осеннего равноденствия в Москве ознаменуется температурным рекордом
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 22 сентября, солнце против грибков
Стало известно, как россияне отдыхают в ноябре
Забытого президента Украины уличили в попытках пропиариться за счет РФ
Зеленский ожидает дополнительного финансирования со стороны НАТО
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.