22 сентября 2025 в 09:36

Супербыстрый творожный завтрак! Просто и очень вкусно. Вкуснейшие быстрые ватрушки к чаю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожные ватрушки без муки — это нежность на завтрак без лишних хлопот! Воздушные, сочные, с фруктовой начинкой, они готовятся за минуты и пекутся без капли масла. Идеальный вариант для тех, кто любит полезное и вкусное. Дети от них в восторге, а взрослые оценят лёгкость и простоту.

Ингредиенты:

  • 250 г творога
  • 1 яйцо
  • 70 г манки
  • 2 ст. л. сахара
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • Щепотка ванилина
  • Яблоки или другие фрукты

Приготовление:

1. Смешайте творог, яйцо, сахар и ванилин.

2. Добавьте манку с разрыхлителем, оставьте на 10 минут.

3. Разделите тесто на 4 части, сформируйте лепёшки.

4. Сверху сделайте углубление, наполните кусочками яблока.

5. Выпекайте при 180 °C 20 минут до румяности.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

