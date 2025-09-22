Супербыстрый творожный завтрак! Просто и очень вкусно. Вкуснейшие быстрые ватрушки к чаю

Творожные ватрушки без муки — это нежность на завтрак без лишних хлопот! Воздушные, сочные, с фруктовой начинкой, они готовятся за минуты и пекутся без капли масла. Идеальный вариант для тех, кто любит полезное и вкусное. Дети от них в восторге, а взрослые оценят лёгкость и простоту.

Ингредиенты:

250 г творога

1 яйцо

70 г манки

2 ст. л. сахара

1 ч. л. разрыхлителя

Щепотка ванилина

Яблоки или другие фрукты

Приготовление:

1. Смешайте творог, яйцо, сахар и ванилин.

2. Добавьте манку с разрыхлителем, оставьте на 10 минут.

3. Разделите тесто на 4 части, сформируйте лепёшки.

4. Сверху сделайте углубление, наполните кусочками яблока.

5. Выпекайте при 180 °C 20 минут до румяности.

