Супербыстрый творожный завтрак! Просто и очень вкусно. Вкуснейшие быстрые ватрушки к чаю

Творожные ватрушки без муки — это нежность на завтрак без лишних хлопот! Воздушные, сочные, с фруктовой начинкой, они готовятся за минуты и пекутся без капли масла. Идеальный вариант для тех, кто любит полезное и вкусное. Дети от них в восторге, а взрослые оценят лёгкость и простоту.
Ингредиенты:
- 250 г творога
- 1 яйцо
- 70 г манки
- 2 ст. л. сахара
- 1 ч. л. разрыхлителя
- Щепотка ванилина
- Яблоки или другие фрукты
Приготовление:
1. Смешайте творог, яйцо, сахар и ванилин.
2. Добавьте манку с разрыхлителем, оставьте на 10 минут.
3. Разделите тесто на 4 части, сформируйте лепёшки.
4. Сверху сделайте углубление, наполните кусочками яблока.
5. Выпекайте при 180 °C 20 минут до румяности.
