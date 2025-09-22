В Москве начали строить новую линию метро

На юго-востоке Москвы началось строительство Бирюлевской линии метро, заявил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге. По его словам, в ее состав войдут 10 станций. Пассажиры смогут совершать пересадки с новой линии на Замоскворецкую, Троицкую и Большую кольцевую линии, а также на МЦК и Павелецкое направление МЖД.

Приступили к строительству долгожданной Бирюлевской линии. Протяженность будущего радиуса составит 22,2 км с 10 станциям, — написал Собянин.

Мэр столицы отметил, что благодаря новой линии метро придет в такие районы, как Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. Также улучшится транспортная доступность в районах Нагатинский Затон, Печатники, Царицыно. Собянин добавил, что в настоящее время идет строительство станций «ЗИЛ», «Остров мечты» и «Кленовый бульвар». Кроме того, в Москве возводят депо «Бирюлевское» для обслуживания поездов линии.

Ранее Собянин заявил, что в Москве строится крупнейший в городе вокзал «Серп и молот». Он отметил, что транспортный хаб создается практически с нуля: обновляются платформы, реконструируется подземный переход под железнодорожными путями, также устанавливаются лифты для маломобильных граждан.