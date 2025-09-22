«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 10:35

В Москве начали строить новую линию метро

Собянин: в Москве началось строительство Бирюлевской линии метро

Фото: Агентство «Москва»

На юго-востоке Москвы началось строительство Бирюлевской линии метро, заявил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге. По его словам, в ее состав войдут 10 станций. Пассажиры смогут совершать пересадки с новой линии на Замоскворецкую, Троицкую и Большую кольцевую линии, а также на МЦК и Павелецкое направление МЖД.

Приступили к строительству долгожданной Бирюлевской линии. Протяженность будущего радиуса составит 22,2 км с 10 станциям, — написал Собянин.

Мэр столицы отметил, что благодаря новой линии метро придет в такие районы, как Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. Также улучшится транспортная доступность в районах Нагатинский Затон, Печатники, Царицыно. Собянин добавил, что в настоящее время идет строительство станций «ЗИЛ», «Остров мечты» и «Кленовый бульвар». Кроме того, в Москве возводят депо «Бирюлевское» для обслуживания поездов линии.

Ранее Собянин заявил, что в Москве строится крупнейший в городе вокзал «Серп и молот». Он отметил, что транспортный хаб создается практически с нуля: обновляются платформы, реконструируется подземный переход под железнодорожными путями, также устанавливаются лифты для маломобильных граждан.

Россия
Москва
Сергей Собянин
метро
стройки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Зеленский в курсе»: в Госдуме раскрыли истинные цели атаки ВСУ на Крым
В Киеве рассказали, как будут ждать возвращающихся из Польши украинцев
«Позорят Казань»: болельщики «Ак Барса» призвали уволить главного тренера
Секс-интервьюер начал терроризировать школьниц в Перми
В Кемерово беременную водителя трамвая приговорили к 2,5 годам колонии
Покровск, Харьков, Торское: хорошие и плохие новости фронта СВО 22 сентября
Посол России осудил опасные действия НАТО в Балтийском море
Магнитные бури сегодня, 22 сентября: что завтра, боли, повышенное давление
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 сентября: где сбои в РФ
Удары по Украине сегодня, 22 сентября: атака на позиции ЗРК Patriot, итоги
Россия выдала стране СНГ подозреваемого в хищении более $15 млн
Наемники ВСУ не выдержали бой с российскими бойцами на одном направлении
Психолог назвала неожиданное следствие перфекционизма
Стало известно, что предложила Швейцария США взамен на снижение пошлин
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
В Петербурге начали следить за водителями на каршеринговых автомобилях
Российский посол раскрыл, чем расплачивается Бельгия за помощь Украине
Экономист оценил вероятность снижения ключевой ставки до 12% к 2026 году
Российский офицер рассказал о способе борьбы с дронами «Баба-Яга»
«Ритм внутри вещей»: что крой рассказывает о движении
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.