22 сентября 2025 в 10:00

Находка для тех, кто не любит возиться с тестом. Печенье «Яблочная шарлотка»! Это настоящая вкуснятина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

У меня есть потрясающий рецепт, которому я уже научила всех своих подруг — печенье «Яблочная шарлотка»! Это настоящая находка для тех, кто любит яблочную выпечку, но не хочет долго возиться с тестом. Хрустящее снаружи и нежное внутри, с сочными кусочками яблока — оно просто тает во рту. А главное — готовится быстрее, чем обычная шарлотка, и не требует особых навыков в выпечке!

Для этого волшебного печенья вам понадобится: 2 яблока, 180 г муки, 100 г сливочного масла (мягкого), 1 яйцо, 80 г сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка корицы и щепотка соли.

Начните с подготовки яблок: очистите их от кожуры и сердцевины, нарежьте мелкими кубиками. В миске разомните масло с сахаром до пышности, добавьте яйцо и перемешайте. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и солью, замесите тесто. Добавьте яблоки и корицу, тщательно перемешайте. Сформируйте из теста шарики размером с грецкий орех и выложите на противень, застеленный пергаментом. Слегка приплюсните каждый шарик.

Выпекайте при 180 градусах 15–20 минут до золотистого цвета. Дайте печенью остыть и наслаждайтесь этим яблочным чудом!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

