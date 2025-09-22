Минутная вкуснятина на завтрак — яблочные драники! Подаем с медом и сметаной — моя палочка-выручалочка

Яблочные драники — это хрустящее счастье на завтрак! Нежные, с кисло-сладкими нотками, они готовятся за минуты, но дарят настроение на весь день. Идеально с мёдом, сметаной или просто так — дети их обожают, а взрослые вспоминают детство. Это тот случай, когда простое становится шедевром.

Ингредиенты:

2 крупных яблока

2 яйца

3 ст. л. муки

1 ст. л. сахара

Щепотка корицы

Масло для жарки

Приготовление:

Яблоки натрите на крупной тёрке. Добавьте яйца, муку, сахар, корицу — перемешайте. Разогрейте масло на сковороде. Выкладывайте ложкой, формируя оладьи. Жарьте по две минуты с каждой стороны до румяности.

