22 сентября 2025 в 08:45

Минутная вкуснятина на завтрак — яблочные драники! Подаем с медом и сметаной — моя палочка-выручалочка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яблочные драники — это хрустящее счастье на завтрак! Нежные, с кисло-сладкими нотками, они готовятся за минуты, но дарят настроение на весь день. Идеально с мёдом, сметаной или просто так — дети их обожают, а взрослые вспоминают детство. Это тот случай, когда простое становится шедевром.

Ингредиенты:

  • 2 крупных яблока
  • 2 яйца
  • 3 ст. л. муки
  • 1 ст. л. сахара
  • Щепотка корицы
  • Масло для жарки

Приготовление:

  1. Яблоки натрите на крупной тёрке.
  2. Добавьте яйца, муку, сахар, корицу — перемешайте.
  3. Разогрейте масло на сковороде.
  4. Выкладывайте ложкой, формируя оладьи.
  5. Жарьте по две минуты с каждой стороны до румяности.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

