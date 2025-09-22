Минутная вкуснятина на завтрак — яблочные драники! Подаем с медом и сметаной — моя палочка-выручалочка

Яблочные драники — это хрустящее счастье на завтрак! Нежные, с кисло-сладкими нотками, они готовятся за минуты, но дарят настроение на весь день. Идеально с мёдом, сметаной или просто так — дети их обожают, а взрослые вспоминают детство. Это тот случай, когда простое становится шедевром.
Ингредиенты:
- 2 крупных яблока
- 2 яйца
- 3 ст. л. муки
- 1 ст. л. сахара
- Щепотка корицы
- Масло для жарки
Приготовление:
- Яблоки натрите на крупной тёрке.
- Добавьте яйца, муку, сахар, корицу — перемешайте.
- Разогрейте масло на сковороде.
- Выкладывайте ложкой, формируя оладьи.
- Жарьте по две минуты с каждой стороны до румяности.
