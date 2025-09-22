ВСУ атаковали здание белгородских властей во время заседания

Над зданием правительства Белгородской области был сбит беспилотник Вооруженных сил Украины во время проведения заседания региональных властей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ходе трансляции, которая велась в соцсети «ВКонтакте». По его словам, инцидент не помешал работе. Глава региона отметил высокую эффективность подразделений «Орлан» и «Барс» и поблагодарил их за службу.

Вот сейчас беспилотник сбили над зданием правительства области. Ну хотя бы, я надеюсь, проведем заседание в прямом эфире. «Орланы», «Барсы» у нас молодцы. Спасибо им большое за их службу, — говорится в сообщении.

Ранее представители Федерального медико-биологического агентства России сообщили, что после удара украинских дронов по школе и санаторию в крымском поселке Форос в больницы были госпитализированы 12 человек. Четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии, двое — в реанимации.

Кроме того, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара беспилотников ВСУ по Крыму были повреждены гражданские объекты. Несколько дронов атаковали санаторий «Форос» и местную школу.