«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 10:32

ВСУ атаковали здание белгородских властей во время заседания

Гладков сообщил об атаке БПЛА на здание властей Белгородчины во время заседания

ВС РФ ВС РФ Фото: МО РФ

Над зданием правительства Белгородской области был сбит беспилотник Вооруженных сил Украины во время проведения заседания региональных властей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ходе трансляции, которая велась в соцсети «ВКонтакте». По его словам, инцидент не помешал работе. Глава региона отметил высокую эффективность подразделений «Орлан» и «Барс» и поблагодарил их за службу.

Вот сейчас беспилотник сбили над зданием правительства области. Ну хотя бы, я надеюсь, проведем заседание в прямом эфире. «Орланы», «Барсы» у нас молодцы. Спасибо им большое за их службу, — говорится в сообщении.

Ранее представители Федерального медико-биологического агентства России сообщили, что после удара украинских дронов по школе и санаторию в крымском поселке Форос в больницы были госпитализированы 12 человек. Четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии, двое — в реанимации.

Кроме того, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара беспилотников ВСУ по Крыму были повреждены гражданские объекты. Несколько дронов атаковали санаторий «Форос» и местную школу.

атаки ВСУ
Белгородская область
Вячеслав Гладков
БПЛА
дроны
беспилотники
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военные обрушили на врага дроны с подвешенными гранатометами
«Зеленский в курсе»: в Госдуме раскрыли истинные цели атаки ВСУ на Крым
В Киеве рассказали, как будут ждать возвращающихся из Польши украинцев
«Позорят Казань»: болельщики «Ак Барса» призвали уволить главного тренера
Секс-интервьюер начал терроризировать школьниц в Перми
В Кемерово беременную водителя трамвая приговорили к 2,5 годам колонии
Покровск, Харьков, Торское: хорошие и плохие новости фронта СВО 22 сентября
Посол России осудил опасные действия НАТО в Балтийском море
Магнитные бури сегодня, 22 сентября: что завтра, боли, повышенное давление
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 сентября: где сбои в РФ
Удары по Украине сегодня, 22 сентября: атака на позиции ЗРК Patriot, итоги
Россия выдала стране СНГ подозреваемого в хищении более $15 млн
Наемники ВСУ не выдержали бой с российскими бойцами на одном направлении
Психолог назвала неожиданное следствие перфекционизма
Стало известно, что предложила Швейцария США взамен на снижение пошлин
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
В Петербурге начали следить за водителями на каршеринговых автомобилях
Российский посол раскрыл, чем расплачивается Бельгия за помощь Украине
Экономист оценил вероятность снижения ключевой ставки до 12% к 2026 году
Российский офицер рассказал о способе борьбы с дронами «Баба-Яга»
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.