Россияне сократили потребление одного популярного продукта За первую половину 2025 года потребление молока в России сократилось на 10,8%пым

За первую половину 2025 года потребление молока в России значительно сократилось, сообщает газета «Известия». С января по июль продажи стерилизованного молока упали на 10,8%, сливочного масла и маргарина — на 10,7%, ряженки — на 6,6%.

Участники рынка пояснили, что данная тенденция связана с существенным ростом цен. За этот период сливочное масло подорожало на 34%, а сметана и молоко — на 22%. Основными причинами подорожания называют увеличение стоимости сырого молока, кормов для животных и энергоресурсов.

При общем падении спроса на молочную продукцию отмечен рост продаж отдельных товаров. Так, продажи гранулированного творога увеличились на 13,1%, йогуртов — на 6,5%, а молочных десертов — на 6,9%.

Ранее академик РАН Виктор Тутельян говорил, что Роспотребнадзор осуществляет постоянный контроль всех параметров продуктов питания в российских магазинах. По его словам, продукция на полках полностью безопасна для нынешнего и будущих поколений. При этом академик призвал потребителей обращать особое внимание на этикетки с составом продуктов.

До этого диетолог Евгения Байтурова отметила, что усвояемость молока может зависеть от количества потребляемого продукта. Она также напомнила, что у некоторых людей организм не способен расщепить молочный сахар. По словам специалиста, отдельные потребители могут без проблем переварить один стакан молока, но испытывают трудности при употреблении больших объемов напитка.