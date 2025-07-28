Академик назвал подлинный состав молока и призвал смотреть на этикетки

Роспотребнадзор контролирует все параметры продуктов питания в российских магазинах, заявил академик РАН, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян. По его словам, продукция на полках безопасна для нынешнего и будущих поколений. Вместе с тем академик призвал обращать внимание на этикетки с составом, передает корреспондент NEWS.ru из пресс-центра «Россия сегодня».

Роспотребнадзор жестко контролирует все параметры. Если есть нарушения, то этот продукт к нам на стол не попадет. То, что разрешено, то безопасно для нас и будущих поколений. Читайте этикетку, смотрите, какие добавки есть. В молоке только молочный жир может быть, казеин, вода. Все остальное — это, считай, не молоко, а молочный продукт, — заявил Тутельян.

Ранее стало известно, что в России могут зафиксировать цены на часть социально значимых товаров. Такую возможность сейчас активно обсуждают власти и участники рынка. Речь идет, в частности, о таких товарах, как овощи и яйца.