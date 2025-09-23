Пышный ковер шелковых соцветий из семян: цветок для подзимней посадки

Эшшольция калифорнийская — идеальный цветок для подзимнего посева, семена которого не требуют никакого ухода после посадки и к июню превращаются в пышный ковер из шелковистых соцветий.

Его преимущества: абсолютная неприхотливость, морозостойкость (всходы выдерживают -5 °C), засухоустойчивость и способность расти на песке и камнях без полива. Эшшольция идеальна для подзимней посадки: в октябре-ноябре разбросайте семена по поверхности грунта, присыпьте тонким слоем песка и прижмите доской.

Весной эшшольция взойдет сама, а с июня до заморозков будет цвести оранжевыми, желтыми и алыми «чашечками», привлекающими бабочек. Она не болеет, подавляет сорняки и ежегодно обновляется самосевом. Это беспроигрышный вариант для «ленивых» садов, обочин дорог и проблемных участков.

Ранее был назван многолетник, который подходит для любого российского климата: приживается от Калининграда до Камчатки.